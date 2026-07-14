İzmir Kemalpaşa'da zirai alanda meydana gelen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede zeytinlik alanı da etkisi altına aldı. Ormanlık bölgeye varmadan kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 hektarlık zeytinlik alan zarar görürken, yangının çıkış nedenine ilişkin 2 şüpheli jandarma tarafından götürüldü.

Alevler zeytinliğe sıçradı!

Yangının, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yukarıkızılca Mahallesi Süvari Caddesi'ndeki zirai alanda meydana geldiği öğrenildi. Henüz bilinmeyen bir sebeple ortaya çıkan yangın, etkili olan rüzgarın da etkisi sonucunda kısa sürede çevredeki zeytinlik alanı da etkisi altına aldı.

Helikopter ve çok sayıda ekipten yoğun mesai!

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen söndürme çalışmalarına 8 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, su tankeri, 1 helikopter ile itfaiye ekipleri katılım gösterdi.

Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirmiş olduğu yoğun çalışmalar neticesinde yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının bir süre daha devam ettiği ifade edildi.

3 hektarlık zeytinlik alan zarar gördü!

Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan ilk incelemeler sonucunda yaklaşık 3 hektarlık zeytinlik alanın zarar gördüğü belirlendi.