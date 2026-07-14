Son Mühür/Hüseyin Demir TFF 3.Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekimi kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapıldı 3.Lig’de sezon, 5-6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Nesine 3. Lig’de 11, 22 ve 28. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. 1.Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek. Dört İzmir takımı 3.Lig 2.Grup'ta mücadele edecek. TFF'nin aldığı kararlara göre; alt liglerde artan maliyetlerden dolayı gruplar bölgelerden oluşuyor. 2.Grup'ta Altay Spor Kulübü, Bucaspor 1928, Karşıyaka Spor Kulübü ve Tire FK yer alıyor.

“İzmir takımlarının rakipleri belli oldu”

3.Lig’de dört İzmir takımı mücadele edecek. Altay Spor Kulübü, Bucaspor 1928, Karşıyaka Spor Kulübü ve Tire FK 3.Lig’de yer alıyor. Karşıyaka Spor Kulübü, TFF 3.Lig 2.Grup 2026-2027 sezonuna Etimesgut SK maçı ile başlıyor. Yeşil-kırmızılılar Ankara deplasmanında sahaya çıkacak. Kaf-Kaf, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlarken iç ve dış transferde hareketli günlerden geçiyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde yeşil-kırmızılılar sezona galibiyetle başlamak istiyor.

“Sarı fırtınalarda belirsizlik devam ediyor”

Bucaspor 1928, ilk haftada Balıkesirspor 1966 takımıyla karşılaşacak. Sarı fırtınalar Balıkesir deplasmanında galibiyet arayacak. Sarı-lacivertlilerin kadro ve yönetim belirsizliği devam ediyor. 2.Lig’den 3.Lig’e düşen Bucaspor, ilk hafta galibiyet arıyor. Tire FK ise evinde Ayvalıkgücü Belediyespor’u ağırlayacak. İzmir takımları 2025-2026 sezonunda düşüşe geçerken Bucaspor 1928 ve Altınordu’nun kümeye düşmesiyle ivme kaybetti. İzmirli futbolseverler bu duruma üzüldü. Sarı-lacivertli taraftarlar geçtiğimiz günlerde bir araya gelirken birlik ve beraberlik mesajlarını yönetime iletti.

“Altay zor günlerden geçiyor”

Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altay Spor Kulübü zor günlerden geçiyor. Ekonomik sıkıntılar ve maddi krizlerle boğuşan siyah-beyazlılarda geçtiğimiz günlerde Başkan Sinan Kanlı istifa etti. Olağanüstü Seçimli Genel Kurula giden İzmir temsilcisinde sular durulmuyor. Aday çıkmaması halinde Altay Spor Kulübü kayyum tehlikesiyle karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, ilk haftada evinde Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak. Teknik direktör Mehmet Can Karagöz ve ekibi olağanüstü seçimli genel kurulu bekliyor. Altaylı futbolcular ise ödenemeyen maaşlardan dolayı takımdan birer birer ayrılıyor.

TFF 3.Lig 2.Grup ilk hafta maç programı:

Tire 2021 Futbol Kulübü - Ayvalıkgücü Belediyespor

Altay - Denizli İdmanyurdu 1959 Spor Kulübü

Etimesgut Spor Kulübü - Karşıyaka

Eskişehirspor Kulübü - Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü

Kepez Spor Futbol - Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri

Balıkesirspor - Bucaspor 1928

Bigaspor - Uşak Spor

1922 Akşehir Spor Kulübü - Bursa Nilüfer Futbol

Bursa Yıldırım Spor Kulübü - Söke 1970 Spor Kulübü