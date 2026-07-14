Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Kaynaklar yolundaki kronik trafik çilesine son verecek önemli bir adım atılıyor. Onlarca düğün salonu, mesire alanı, turistik Kaynaklar köyü ile özellikle yaz aylarında her gün on binlerce vatandaşın kabusu haline gelen yolda, İzmir Büyükşehir Belediyesi nihayet düğmeye bastığı öğrenildi.

İzmir Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Dokak’ın verdiği bilgilere göre, bölgedeki trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlaması beklenen çalışma bu yılın eylül ayında başlayacak. Proje kapsamında, bölgede yer alan meyve- sebze hali ve depolarının girişlerine ana yoldan doğrudan bağlantı yollarının yapılacağı belirtildi.

Dokak: Eylül ayında Kaynaklar’da çalışma başlayacakmış

Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül ayında çalışma yapacağını belirten İzmir Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Derneği (İZTODER) Başkanı Murat Dokak, “Mutlak bir sorun var. Girişte hal binası, depolar var yoğunluk yapıyor. Düğünler başladığı zamanda da yoğunluk oluyor. Hobi bahçeleri de artmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi bir proje yapmış, 9 ayda yürürlüğe girecek şeklinde bilgi vermiş. 9 ayda çalışmaların başlanması bekleniyor. Hal ve depo girişlerine, ana yoldan bağlantı yol yapılacakmış. Şuanda ise İZSU’nun bir çalışması var. O yüzden de yol teke düşmüş. Yoğunluk arttı” diye konuştu.

Kış: Yol ile ilgili çalışma yapılmadı

Buca Kaynaklar yolunda yaşanan trafik hakkında değerlendirmede bulunan İzmir Çiçekçiler Odası’nın Eski Başkanı Kazım Kış, “Aynı tas, aynı hamam gidiyor. İnsanlar düğünlerini orada yapmak istemiyor. Bu sene ciddi azalmalar var. Trafik sorununa çözüm gelmedi. Verilen sözler tutulmuyor. İzmir’in belli başlı yerlerinde trafik sorunları oluyor. Kaynaklar’ın her zaman yoğun bir şekilde trafiği devam ediyor. Herkesin aynı saatte düğüne gittiğinde, bayramlarda mezar ziyaretleri yapıldığı zaman, hafta sonları kahvaltıya gittiğinde trafik oluşuyor. Belediye’ye yol ile ilgili dilekçeler verildi. Çözüm getirilmedi. Çok ilginç, İzmir’de araç da çoğaldığı için… Yavaş yavaş yapılabilirdi. Daha önceki belediye başkanları da yol ile ilgili çalışma yapmamıştı. Artık Kaynaklar yolunu kullanmıyoruz. Düğün salonuna çelenk göndereceğimizde saatler öncesinden aracımızı yola çıkarıyoruz. Saat 17:00 gibi çiçekleri teslim ediyoruz” dedi.