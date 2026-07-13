Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Temmuz hava tahmin raporuna göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Trakya, Toroslar mevkisi, Sinop dışındaki Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin edilirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

İzmir'e yeni sıcak hava dalgası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, İzmir ve genelinde hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçiyor. Bölge genelinde herhangi bir yağış ihtimalinin bulunmadığı bu süreçte, bunaltıcı yaz sıcakları etkisini iyice artıracak. Özellikle iç ve güney kesimlerdeki ilçelerde termometrelerin kritik eşik olan 40 dereceye yaklaşması beklenirken; günün en yüksek sıcaklıklarının Tire'de 39 derece, Bayındır, Bornova, Kiraz, Ödemiş ve Torbalı'da ise 38 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Yağışsız ve tamamen açık bir havanın hakim olacağı kentte, kıyı kesimlerde etkili olacak yüksek nem oranının da hissedilen sıcaklığı artıracağı belirtilerek vatandaşların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları istendi.

İzmir'in ilçelerinde hava durumu 13 Temmuz 2026

Aliağa: 34°C

Balçova: 35°C

Bayındır: 38°C

Bayraklı: 36°C

Bergama: 35°C

Beydağ: 38°C

Bornova: 38°C

Buca: 36°C

Çeşme: 31°C

Çiğli: 35°C

Dikili: 33°C

Foça: 31°C

Gaziemir: 35°C

Güzelbahçe: 32°C

Karabağlar: 34°C

Karaburun: 33°C

Karşıyaka: 36°C

Kemalpaşa: 36°C

Kınık: 36°C

Kiraz: 38°C

Menderes: 36°C

Menemen: 36°C

Narlıdere: 33°C

Ödemiş: 38°C

Seferihisar: 35°C

Selçuk: 37°C

Tire: 39°C

Torbalı: 38°C

Urla: 31°C