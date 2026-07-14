20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarına katılan öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sınav puanlarının netleşmesiyle birlikte adaylar geleceklerini belirleyecek üniversite ve bölüm tercihlerini yapacak. Tercih dönemine hazırlıksız girmek istemeyen gençler, şimdiden 200, 250, 300, 350, 400 ve 450 puan aralıklarında hangi bölümleri kazanabileceklerini hesaplıyor. Sınav sonuç tarihi, tercih süreci ve bölüm ihtimalleri kurumun yapacağı duyurularla netleşiyor.

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK VE NEREDEN SORGULANIR?

ÖSYM'nin ilan ettiği 2026 yılı sınav takvimi ile birlikte YKS sonuçlarının duyurulacağı tarih kesinleşti. Kurum, sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde öğrencilerin erişimine açacak. Adaylar sınavdan aldıkları puanları ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" adresine girip T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini tuşlayarak anında öğrenecek.

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından üniversite tercih maratonu hız kazanacak. Adaylar lise eğitimlerinin ardından yerleşecekleri üniversiteleri belirlemek için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrim içi listelerini hazırlayacak. Öğrenciler kendilerine sunulan tercih süresi içinde sisteme en fazla 24 farklı program girebiliyor. Tercihlerin geçerli sayılması için adayların ekledikleri listeyi AİS ekranından mutlaka onaylayıp kaydetmesi isteniyor.

2026 YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

Önceki yıllarda olduğu gibi üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve bölüm kontenjanları tamamen güncel veriler üzerinden şekilleniyor. ÖSYM 2026 yılına ait kesin taban puanlarını henüz yayınlamadı. Bu yılın en düşük ve en yüksek puan aralıkları, yerleştirme sürecinin resmen bitmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak. Adaylar şimdilik geçici verileri ve kurumun yayınlayacağı tercih kılavuzunu baz alarak listelerini oluşturacak.

220-250 PUAN İLE HANGİ BÖLÜMLERE YERLEŞİLİR?

Sınavdan 220 ile 250 arası puan alan adaylar, 2 yıllık ön lisans programları ile bazı lisans bölümlerini listelerine ekleyebiliyor. Düşük taban puanla öğrenci alan bölümler ile açıköğretim programları bu gruptaki adaylara fırsat sunuyor. Puan aralığına girenler Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji), Ameliyathane Hizmetleri, Gıda Teknolojisi ile İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi gibi ön lisans programlarını tercih edebiliyor. Adaylar dört yıllık lisansta ise İlahiyat, İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi gibi bölümleri açıköğretim üzerinden kazanabiliyor.

250-280 PUAN İLE HANGİ BÖLÜMLERE GİRİLİR?

Puanını 250 ile 280 aralığına taşıyan üniversite adayları, devlet ve vakıf üniversitelerindeki dört yıllık lisans programlarına girebiliyor. Bölümlerin kontenjanına ve üniversitelerin taban puanlarına göre seçenekler değişiyor. Adaylar bu puanlarla devlet üniversitelerinde Sosyoloji ve Tarih okuyabiliyor. İktisat, İşletme, Rekreasyon, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Radyo, Televizyon ve Sinema bölümleri de bu listede yer buluyor. Vakıf üniversitelerinde ise yüzde 50 burslu Hemşirelik ve Coğrafya Öğretmenliği seçenekleri adayları bekliyor.

280-300 PUAN İLE HANGİ BÖLÜME YERLEŞİLİR?

YKS'de 280 ile 300 arası puan yapan adaylar, devlet üniversitelerinde ve vakıf üniversitelerinde daha geniş lisans alternatifleri buluyor. Bu dilimde İngiliz Dili ve Edebiyatı, Felsefe ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri sıklıkla tercih ediliyor. Adaylar bazı şehirlerdeki devlet üniversitelerinde Sınıf Öğretmenliği kazanabiliyor. Vakıf üniversitelerini düşünenler yüzde 75 burslu Psikoloji veya yüzde 50 burslu Mimarlık kadrolarını yazabiliyor. Bilgisayar Mühendisliği okumak isteyenler ise açıköğretim veya bazı vakıf üniversitelerindeki burslu seçenekleri değerlendiriyor.

300 ÜSTÜ PUAN İLE HANGİ BÖLÜME GİRİLİR?

Sınavı 300 puan ve üzerinde tamamlayan adaylar, devlet üniversitelerinde rekabetin yüksek olduğu köklü lisans programlarını listelerine alabiliyor. Devlet üniversitelerindeki Psikoloji, Hemşirelik ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) bölümleri bu puan grubuyla öğrenci kabul ediyor. İngilizce Öğretmenliği ile Beslenme ve Diyetetik bölümleri de aynı listede yer buluyor. Daha yüksek başarı sıralaması isteyen üniversitelerde Sınıf Öğretmenliği yazan adaylar, orta düzeydeki üniversitelerde ise Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine girebiliyor. Tüm bu süreçte adayların bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve güncel kontenjanları dikkatle incelemesi gerekiyor.