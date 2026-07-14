Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Temmuz hava durumu tahminlerine göre İzmir ve Ege'de yağış beklenmiyor ancak düne göre sıcaklıklar 2-3 derece azalacak.

İzmir'i kuvvetli rüzgar vuracak

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre İzmir'de bugün herhangi bir yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının dünkü değerlere kıyasla 2 ila 3 derece düşmesi öngörülüyor. Gün içinde asıl dikkat çeken hava olayı ise rüzgar olacak. Özellikle öğleden sonraki saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden etkisini artıracak olan rüzgarın, saatte 40 ila 60 kilometre hıza kadar ulaşması bekleniyor. İzmir ve genel olarak Güney Ege kıyılarında hissedilecek bu kuvvetli rüzgar nedeniyle, günlük yaşamda meydana gelebilecek olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İzmir ilçelerinde hava durumu 14 Temmuz 2026

Aliağa: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33°C olacak.

Balçova: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33°C olacak.

Bayındır: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34°C olacak.

Bayraklı: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34°C olacak.

Bergama: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33°C olacak.

Beydağ: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35°C'ye ulaşacak.

Bornova: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35°C'ye ulaşacak.

Buca: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33°C olacak.

Çeşme: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 29°C olacak.

Çiğli: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33°C olacak.

Dikili: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32°C olacak.

Foça: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32°C olacak.

Gaziemir: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33°C olacak.

Güzelbahçe: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 31°C olacak.

Karabağlar: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 31°C olacak.

Karaburun: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32°C olacak.

Karşıyaka: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33°C olacak.

Kemalpaşa: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33°C olacak.

Kınık: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33°C olacak.

Kiraz: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34°C olacak.

Menderes: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33°C olacak.

Menemen: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33°C olacak.

Narlıdere: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33°C olacak.

Ödemiş: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 34°C'ye ulaşacak.

Seferihisar: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 32°C olacak.

Selçuk: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 33°C olacak.

Tire: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36°C'ye ulaşacak.

Torbalı: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 34°C olacak.

Urla: Az bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 29°C olacak.