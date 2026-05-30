Son Mühür- Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi adeta ikiye bölünürken, genel merkez ve muhalif kanat arasındaki güç savaşı yeni bir boyut kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme hamlesiyle yeniden koltuğa oturması ve genel merkez binasını polis eşliğinde devralmasının ardından, gözler il örgütlerinin takınacağı tavra çevrilmişti. Krizde en kritik hamlelerden biri, partinin en güçlü kalelerinden olan İzmir’den geldi. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, yaşanan bu liderlik yarışında net bir tavır koyarak görevden uzaklaştırılan Özgür Özel’in yanında yer aldığını ilan etmişti.

Özgür Özel’in bugün saat 14.00’te Ankara İl Başkanlığı binası önünde partililerle buluşup bir miting düzenleyeceğinin duyurulmasının ardından, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve beraberindeki İzmir örgütü de destek amacıyla Ankara’ya çıkarma yaptı. Güç, Ankara’dan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı zehir zemberek açıklamada, lider olarak Özgür Özel’i gördüklerini belirtti.

"Özgür Özel’le yol yürümek bir onurdur"

Çağatay Güç, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partimizin Seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’le bayramlaşmak, milletimizle kucaklaşmak için CHP İzmir örgütümüzle birlikte Ankarada’yız. Milletin iradesinin önünde hiç kimse duramaz. Biz halkın partisiyiz, Cumhuriyet Halk Partisi tarihi boyunca her zaman zorluklara göğüs germiş, her zaman haksızlığın karşısında dimdik durmuştur. Millet ayaktadır, tarihin doğru tarafında yer almak, Genel Başkanımız Özgür Özel’le yol yürümek bir onurdur. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından Genel Başkanımızla bayramlaşmaya gelen tüm yol arkadaşlarımıza selam olsun"