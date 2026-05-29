Süper Lig’de yeni sezonun perdesi henüz açılmadı ama transfer piyasası şimdiden alev aldı. İzmir ve İstanbul’un sarı-kırmızılı devleri, Göztepe ile Galatasaray, futbol kamuoyunu sarsacak dev bir takas operasyonu için masaya oturmaya hazırlanıyor. İki kulüp arasındaki transfer trafiğinin merkezinde ise iki yıldız isim var: Ahmed Kutucu ve Arda Okan Kurtulan. Görüşmeler hayli ciddi.

Okan Buruk Bizzat devrede

Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, geleceğin kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Okan Buruk, Göztepe'nin 23 yaşındaki sağ beki Arda Okan Kurtulan’ın mutlaka kadroya katılması için yönetime kesin rapor verdi.

Transferi hızlandırmak isteyen deneyimli teknik adam, İzmir ekibinde görev yaptığı dönemden kalan dostluğunu devreye soktu. Buruk, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil’i bizzat arayarak genç sağ bekin transferi konusunda ilk nabız yoklamasını gerçekleştirdi. İstanbul devi bu transferde oldukça ısrarlı.

Göz-Göz bonservisi belirledi: En az 15 milyon Euro

Fenerbahçe altyapısında yetiştikten sonra Adana Demirspor üzerinden geçen sezon başında Göztepe’ye gelen Arda Okan’ın talipleri her geçen gün artıyor. Göztepe’nin futbol şubesini yöneten dünyaca ünlü Sport Republic şirketi ise genç yeteneğin ucuza gitmesine kesinlikle karşı. İzmir temsilcisi, Arda Okan için kapıyı tam 15 milyon eurodan açtı. Bu rakamın altındaki teklifler değerlendirmeye dahi alınmayacak. Net bir duruş.

Ahmed Kutucu İzmir yolcusu mu?

Göztepe ise bu dev operasyonu lehine çevirmek için hamlesini yaptı. Geçen sezondan beri yerli forvet arayışında olan İzmir ekibi, Galatasaray’da aradığı süreleri bulamayan 26 yaşındaki Ahmed Kutucu’yu liste başı yaptı.

İstanbul ekibinde düzenli forma şansı bulamadığı için ayrılmaya sıcak bakan deneyimli golcünün, Göztepe forması giymeye ikna olduğu gelen bilgiler arasında. Önümüzdeki günlerde iki kulüp yöneticilerinin bir araya gelerek bu dev takas ve bonservis paketini resmiyete dökmesi bekleniyor. Transfer pazarında kartlar yeniden dağıtılıyor.



