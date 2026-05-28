Son Mühür - Göztepe, yeni sezonda Avrupa hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların, devre arasında kadrosuna katmak istediği Gremio’nun 24 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Andre Henrique için Juan’ın Lille’e transfer olma ihtimalinin ardından yeniden girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

Göz-Göz’ün, ocak ayında 4 milyon euro bonservis önerdiği ancak sonuçlandıramadığı transferi bu kez tamamlamayı hedeflediği belirtildi. Andre Henrique transferi, oyuncunun yetiştiği kulüp olan Hercílio Luz’un satıştan yüzde 40 pay talep etmesi sonrası Gremio’nun geri adım atması nedeniyle gerçekleşmemişti.

Juan teklifi kabul edildi

Gremio formasıyla bu sezon 12 maçta görev yapan Brezilyalı santrfor Andre Henrique, gol ya da asist katkısı üretemedi. 1.89 boyundaki hücum oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Öte yandan İzmir temsilcisinin, 24 yaşındaki golcüsü Juan için Fransız ekibi Lille’den gelen 15 milyon euro’luk teklife onay verdiği öğrenildi. Juan, 2024-25 sezonunda Göztepe’nin de sahibi olan Sport Republic çatısı altındaki İngiliz kulübü Southampton’dan kiralık olarak forma giymiş, ardından 900 bin euro bedelle bonservisi alınmıştı. Brezilyalı yıldız, geride kalan sezonda attığı 11 gol ve yaptığı 4 asistle transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Henrique'nin performansı

Andre Henrique, bu sezon Gremio’da beklentilerin altında kalsa da geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkat çekmişti. Brezilyalı golcü, 35 karşılaşmada 6 gol atıp 3 asist yaparak takımına önemli katkı vermişti.