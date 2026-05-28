Son Mühür - Geleceğe yatırım yapma hedefi doğrultusunda transfer politikasını belirleyen Göztepe, listesine potansiyeli yüksek isimleri ekledi. Sarı-kırmızılı yönetim, bu strateji kapsamında rotasını Fransa'ya çevirerek Rennes forması giyen genç yetenek Quinonez'e kancayı taktı. İzmir ekibinin, 18 yaşındaki Ekvadorlu sağ açık oyuncusunu renklerine bağlamak adına kulübü ve oyuncunun temsilcileriyle ilk temasları kurduğu öğrenildi.

2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor

Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar uzun vadeli bir kontratı bulunan genç hücumcu, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sezon Rennes formasıyla altyapı kategorilerinde çıktığı 19 maçta 7 gol ve 3 asist üreterek skorer bir kimlik ortaya koyan Quinonez, as takım seviyesinde de şans bulmayı başardı. Rennes A takımıyla sahaya çıktığı 9 resmi karşılaşmada 1 kez fileleri sarsan Ekvadorlu yeteneğin transferi için Göztepe yönetiminin şartları zorlamaya hazır olduğu belirtildi.