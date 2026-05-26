Göztepe’de kiralıktan dönecek oyuncular yeni sezon öncesi yeniden kadroya katılmaya hazırlanıyor. Portekiz ekibi F.C. Alverca’ya gönderilen Brezilyalı orta saha Rhaldney Norberto Gomes, sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayla 18 maça çıktıktan sonra Portekiz Premier Ligi’nde 14 karşılaşmada görev yaptı. Alverca’da toplam 998 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, istikrarlı performansıyla dikkat çekerken 1 gol kaydetti.

Sabra ve Arda geri dönüyor

Brezilya basınına açıklamalarda bulunan Rhaldney, Göztepe’ye döneceği için mutlu olduğunu ve yeni sezonda Süper Lig’de kalıcı bir performans ortaya koyacağını söyledi. Öte yandan sezonun ilk bölümünde Göztepe formasıyla 9 maça çıkan ve Beşiktaş karşısında attığı röveşata golüyle hafızalarda yer eden 19 yaşındaki Ürdünlü forvet İbrahim Sabra, kiralık olarak forma giydiği NK Lokomotiva’da 13 maçta 2 gol attı. Sezon başında Bandırmaspor’na kiralanan kaleci Arda Özçimen ise 28 karşılaşmada görev yaptı ve toplam 2509 dakika sahada kaldı. Polonyalı kaleci Mateusz Lis’in ayrılma ihtimaline karşılık Arda’nın yeni sezonda Göztepe’nin birinci kalecisi olabileceği ifade edildi.