Son Mühür ( Özel haber) - İzmir’in Buca ilçesi Kaynak Mahallesinde son günlerde yürütülen yapı çalışma faaliyetleri mahallenin tepkisini çekti. Nüfus oranı yüksek olan ilçede yeni yapılaşma alanları her geçen gün artarken, özellikle 2205 sokak adresinde yoğunlaşan çalışmalar bölgede hareketliliği arttırdı. Belirtilen alanda yapılaşmanın yasal dayanağına ilişkin çeşitli iddialar da beraberinde geldi.

11. madde yeni yapı için mi kullanılacak?

İddiaların hedefinde olan alanda, kamuoyunda 11. madde olarak bilinen ve iskanı ( oturma izni) olmayan ancak ruhsatlı veya inşaatı tamamlanmış binalara elektrik, su gibi aboneliklere imkan sağlayan ve belediyelere yetki tanıyan düzenleme, bu çalışmaların gerekçesi olarak öne sürüldü. Devam eden inşaatın imar yasasının 11. maddesinden yararlanıp yararlanmama düşüncesi hakkında soru yanıt bekliyor.

Ancak mahalle sakinleri, devam eden inşaatın bu kapsamda olup olmadığı konusunda da belirsizlik yaşıyor.

Abonelik yok diye kaçak mı kullanılıyor?

Alanda yapılan çalışmalarda elektrik, toprak altına kablo yerleştirilerek abonesi olan çevre yapılardan ‘kaçak’ şekilde kullanıldığı iddiaları da gündeme geldi. Devletin, imara aykırı yapılara kırmızı çizgi çekerek, kesin olarak, esneklik ve izin tanımadığı dönemde bu yapıların nasıl ilerlediği tartışma konusu oldu.

Sorulara yanıt bekleniyor!

Konuya ilişkin olarak Buca Belediyesi nezdinde resmi bilgi talebinde bulunulmasına rağmen şuana kadar kapsamlı ve detaylı bir açıklama paylaşılmadı. Belediye yönetimi tarafından ilk geri bildirimde ise konuya ilişkin yeterli ve net bilgiye ulaşılmadığı belirtildi.

Öte yandan Gediz Elektrik’in bölgede inceleme başlattığı belirtilirken, henüz konuya dair resmi ve aydınlatıcı açıklama gelmedi. Yoğun şikayetler üzerine teknik inceleme sürecinin başlatıldığı bilgisi paylaşılmış olsa da, iddialara ilişkin somut bulgular veya sonuçlara dair herhangi bir değerlendirme henüz kamuoyu ile paylaşılmış değil.