Meclisten geçen yeni sosyal medya ve oyun platformları düzenlemesi, dijital dünyada yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Özellikle çocukları çevrimiçi tehlikelerden korumak amacıyla atılan bu güçlü adım, dev sosyal ağ sağlayıcılarına yaş doğrulama ve ebeveyn kontrolü gibi çok sert yükümlülükler getiriyor. Sadece sosyal medyayı değil, aynı zamanda milyonlarca kişinin her gün giriş yaptığı oyun platformlarını da kapsayan yeni yasa, kurallara uymayan şirketler için bant daraltma ve on milyonlarca liralık ağır ceza risklerini barındırıyor. İşte konuya dair alınan son kararlar...

15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni yasaya göre sosyal medya platformları artık 15 yaşını doldurmamış çocuklara hiçbir şekilde hizmet veremeyecek. Şirketler bu kuralı harfiyen uygulamak için yaş doğrulama sistemleri dahil her türlü teknik önlemi almak zorunda. 15 yaşını geçmiş çocuklar için ise algoritmalar değiştirilecek ve tamamen bu yaş grubuna özgü, ayrıştırılmış güvenli bir hizmet alanı sunulacak. Platformlar ayrıca çocukları kandırmaya yönelik aldatıcı reklamları engellemek için gerekli tüm adımları atmakla sorumlu tutuluyor.

YENİ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?

Ailelerin dijital dünyadaki kontrolünü en üst seviyeye çıkarmak için şirketlere açık ve anlaşılır ebeveyn denetim araçları sunma zorunluluğu geldi. Artık anne ve babalar, çocuklarının hesap ayarlarını kolayca yönetecek ve sosyal medyadaki kullanım sürelerini takip ederek kısıtlayabilecek. Aynı zamanda platform içindeki satın alma, kiralama veya ücretli üyelik gerektiren tüm işlemler istisnasız olarak ebeveyn iznine ve onayına tabi olacak.

KURALLARA UYMAYAN SOSYAL AĞLARA HANGİ CEZALAR VERİLECEK?

Türkiye'den günlük 10 milyondan fazla erişimi olan dev sosyal ağlar, mahkemelerin ve kurumların verdiği içerik çıkarma kararlarını gecikmeksizin en geç 1 saat içinde uygulayacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara önce Türkiye'den yeni reklam alma yasağı gelecek ve para transferleri durdurulacak. Kuralsızlık 3 ay daha devam ederse BTK Başkanı'nın başvurusu ve mahkeme kararıyla platformun internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, ardından yüzde 90 oranına kadar daraltılacak. Yani ilgili siteye Türkiye'den erişim fiilen durma noktasına gelecek.

OYUN PLATFORMLARI YASASINDA NELER DEĞİŞTİ, ŞARTLAR NELER?

Düzenleme sadece sosyal medyayı değil, oyun dünyasını da baştan aşağı değiştiriyor. Günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformları, resmi kurumlarla iletişimi sağlamak için Türkiye'de gerçek veya tüzel bir temsilci belirlemek zorunda. Oyunlar yaş kriterine göre sıkı bir şekilde sınıflandırılacak, derecelendirme almayan oyunlar ise otomatik olarak en yüksek yaş sınırına çekilerek sunulacak. Ebeveyn kontrol şartlarına uymayan ve BTK'nın istediği bilgileri vermeyen oyun şirketlerine önce 1 milyon ile 10 milyon lira arası, ihlalin devamında ise 30 milyon liraya kadar ceza kesilecek. Para cezasına rağmen kural tanımayan oyun platformlarının da internet trafiği yüzde 50'ye kadar yavaşlatılacak. Oyun platformlarıyla ilgili bu kritik maddeler, yasanın yayımlanmasından 6 ay sonra resmen yürürlüğe girecek.