2’nci Lig Beyaz Grup’ta oldukça zorlu bir dönemi arkasında bırakan Bucaspor 1928, ligdeki son maçına çıkıyor. Haftalar öncesinden yarıştan çekilen ve alt lige düşmesi kaçınılmaz olan İzmir temsilcisi, yarın Bursa sahasında Karacabey Belediyespor ile yarışacak. Karacabey Mustafa Fehmi Gerçekler Stadı’nın ağırlayacağı maçta ilk düdük saat 15.00’te çalacak.

Ev sahibi Karacabey Belediyespor iyi konumda

Ev sahibi Karacabey Belediyespor, 41 puanla ligin 13’üncü sırasında, herhangi bir düşme sorunu ya da Play-Off iddiası olmadan iyi bir yerde bulunuyor. Bucaspor tarafında ise tek istek, maçı güzel bir şekilde tamamlayabilmek.

Bucaspor bu sezon iyi performans sergileyemedi

2025-2026 sezonunu sonunca sırada bitirmesi belli olan Bucasporlular, geride kalan 35 haftada sadece 3 kez kazanabildi.

Sahadaki 8 beraberlik ve 24 yenilgiye, bir de federasyon tarafından gelen 3 puan silme cezasıyla, Bucaspor 1928 toplamda 14 puanda kalarak alt lige düştü.