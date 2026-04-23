Özel hayatıyla gündeme gelse de aslında Sabancı ailesinin genç kuşak temsilcilerinden olan Tapan, iş ve sanat dünyasında oldukça aktif ve başarılı bir kariyere sahip.

Peki, geniş çaplı projeleri ve girişimleriyle tanınan Melisa Tapan kimdir, eğitimi nedir ve şu an kaç yaşında? İşte detaylar...

Elçin Melisa Sabancı Tapan'ın Eğitim Hayatı

13 Ocak 1993 tarihinde dünyaya gelen Elçin Melisa Sabancı Tapan, 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Güçlü bir akademik altyapıya sahip olan genç iş insanı, lisans eğitimini İngiltere'de tamamladı. Londra'da bulunan Richmond Üniversitesi'nde çift anadal yaparak hem Psikoloji hem de Uluslararası İşletme bölümlerinden mezun oldu. Ardından eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etme kararı alarak, New York'taki köklü Columbia Üniversitesi'nde Siyasal ve Ekonomik Kalkınma üzerine yüksek lisans derecesini aldı.

Küresel Şirketlerde Başlayan Profesyonel Kariyeri

İş hayatına atılırken uluslararası tecrübe edinmeye odaklanan Tapan; kariyerinin ilk yıllarında Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), PwC ve BCG gibi dünyaca ünlü ve prestijli kurumlarda çeşitli eğitim süreçlerinden geçti. Ayrıca Marshall Wace bünyesinde yönetici adayı olarak görev alarak finans ve yönetim alanındaki temellerini sağlamlaştırdı.

Ancak Melisa Tapan'ın asıl fark yarattığı alan; sosyal etki, sürdürülebilirlik ve finansı bir araya getirdiği çalışmalar oldu.

Sanat Dünyasına Katkısı ve Yönetim Kurulu Görevleri

Sadece iş dünyasında değil, sanat camiasında da adından söz ettiren Tapan, 2019 yılında sanatçıların sürdürülebilir üretim yapmalarına destek olmak amacıyla Gate 27 adını verdiği özel girişimi hayata geçirdi.

Günümüzde Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Sabancı Holding'de ve Vista Turizm A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak kritik roller üstlenmektedir. Eğitim ve sivil toplum alanlarına da vakit ayıran Melisa Tapan'ın yürüttüğü diğer önemli görevler şunlardır:

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği

TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Üyeliği

Tate Uluslararası Konseyi Üyeliği

YPO (Young Presidents' Organization) Üyeliği

Genç yaşına rağmen kurumsal dünyada, sürdürülebilirlik projelerinde ve uluslararası sanat destek ağlarında aktif rol oynayan Melisa Tapan, Türkiye'nin önde gelen genç iş insanları arasında gösterilmektedir.