Son Mühür- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, Buca’da bu yıl yine renkli görüntüler gerçekleşti. Buca'da da bugün tam da o bayram coşkusuna yaraşır, yüzleri gülümseten çok tatlı bir an yaşandı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bayramın anlamını en güzel şekilde yaşatmak için koltuğunu bir günlüğüne 2. sınıf öğrencisi Adasu Yaşasın’a bıraktı.

Başkan Görkem Duman da bu anları, "Görevimi sevgili Adasu’ya emanet etmekten büyük onur duydum" diyerek paylaştı. Duman sözlerine şunları da ekledi:

“Her projede kendimize şu soruyu soruyoruz: Bu yaptığımız iş bir çocuğun yüzünü güldürecek mi? Çünkü biliyoruz ki çocukların mutlu olmadığı bir kentte geleceği güçlü kuramayız. Bizim görevimiz yalnızca fiziki yatırımlar yapmak değil, o alanlarda özgürce düşünen, üreten ve mutlu bireylerin yetişmesine zemin hazırlamaktır”

Minik başkan sahada!

Koltuğa oturur oturmaz hiç vakit kaybetmedi; hemen sahaya inip belediyenin çalışmalarını yerinde incelemeye koyuldu. Gözünden hiçbir şey kaçmayan minik başkan, tespit ettiği eksiklikler için ekiplere talimatlarını bir bir verdi.

Gün boyu süren yoğun mesaisinin sonunda, o minik haliyle "Valla başkanlık hiç kolay değilmiş, zormuş!" deyiverince belediyedekilerin yüzüne kocaman bir gülümseme yayıldı.