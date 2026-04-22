İzmir’in Foça ilçesinde çevre tartışması her geçen gün büyümeye devam ediyor. İzmir Körfezi’nden çıkarılan dip çamurunun Foça ile Karaburun arasındaki deniz alanına dökülmesine vatandaşlar karşı çıkarken, uygulamanın durdurulması için vatandaşlar tarafından imza kampanyası başlatıldı.

“Kirlilik taşınıyor”

Kampanya, Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu öncülüğünde başlatılırken, dip çamurunun denize yeniden bırakılmasının çevre sorununu gidermek yerine sadece yer değiştirmesine sebep olduğu ifade edildi.

Platform üyeleri tarafından yapılan açıklamada, İzmir Limanı’nın temizlenmesi adına yapılan çalışmalar, başka bir doğal alanın kirletilmesiyle sonuçlanıyor denildi.

Özel çevre koruma bölgesi!

Kampanya kapsamında yapılan açıklamalar çerçevesinde, döküm alanı olarak belirlenen bölge, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olarak dikkat çekiyor.

“1 milyon ton çamur döküldü”

Platform Sözcüsü Ramis Sağlam, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sağlam, Ocak ayından bu yana İzmir Körfezi’nde yapılan dip tarama çalışmaları sonucu yaklaşık 1 milyon ton çamurun Foça açıklarına döküldüğünü ifade etti.

Sağlam tarafından ayrıca, bölgedeki balıkçıların ağlarına çamur takılması nedeniyle ciddi şikayetleri olduğunu da sözlerine ekledi.

30 Nisan’da teslim edilecek!

Toplanan imzaların, 30 Nisan 2026’da yapılacak basın açıklamasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edileceği ifade edildi.

“Karada bertaraf edilmeli”

Platform Sözcüsü Sağlam tarafından yapılan açıklamanın devamında, yetkililere çağrıda bulunuldu. E3 olarak belirlenen döküm alanının değiştirilmesi talep edildi.

Dip çamurunun denize yeniden bırakılmasının kabul edilemez olduğu Sağlam tarafından belirtilirken, çözümün çamurun karada bertaraf edilmesi olduğu da vurgulandı.