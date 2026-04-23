Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'de Aziz Vukolos Kilisesi bu 23 Nisan'da alışılagelmişin dışında bir yankıya sahne oldu. Küçük Parmaklarda Çizgi Film Melodileri etkinliği için piyano başına oturan 20 çocuk İzmir Büyükşehir Belediyesi eğitmeni Yezdan Bilgen’den öğrendiklerini sergilemek için sahnedeydi. Çocuklar piyano çaldı.

Sahne miniklerin melodiler ise tanıdıktı

Geleceğin sanatçıları hepimizin bir yerlerden hatırladığı o sevilen çizgi film müziklerini piyano ile yeniden yorumladı. Salonu dolduran aileler ve sanatseverlerse çocukların sahnedeki o emin duruşunu ve parmaklarından dökülen melodileri hayranlıkla takip etti.

Kilisenin akustiği sayesinde her bir ses en arka sıraya kadar pürüzsüz ulaştı ve her performansın sonunda alkış sesleri yükseldi.

Sunuculuk görevi 12 yaşındaki Cemre'ye

Programın sunuculuğunu yapan 12 yaşındaki Cemre Deniz Öksüz, kürsüdeki rahatlığıyla dikkat çekti. Konuşmasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a teşekkür ederek başlayan Cemre 23 Nisan'ın anlamını kendi cümleleriyle dile getirince dinleyicilerden büyük destek aldı. Atatürk’ün kendilerine emanet ettiği bu günü müzikle kutlamanın gururu çocukların yüzündeki gülümsemeden okundu.

Sürpriz misafirler de vardı

Günün en beklenmedik ama bir o kadar da sıcak görüntüsü konserin sonuna doğru yaşandı. Çevrede yaşayan yaklaşık 30 Afrikalı çocuk piyano dinletisini başından sonuna kadar meraklı gözlerle izledi. Konser bittiğinde ise bu kez sahne sırası onlarındı yaptıkları dans gösterisiyle bir anda tüm salonun havasını değiştirdiler.

