Son Mühür- İzmir bayram sabahına su kesintisi haberleriyle başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), altyapı iyileştirme çalışmaları ve şebeke arızaları nedeniyle kentteki bazı ilçelerde su akışının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. 23 Nisan 2026 Perşembe günkü güncel verilere bakıldığında 4 ilçeyi kapsayacak arıza, 1 ilçe için ise planlı bakım sebepli kesinti yaşanacak. 1 ve 3 saat arasında değişiklik gösteren kesinti saatleri vatandaşa zor anlar yaşatacak.

5 ilçe 5 mahalle!

5 mahalleyi etkileyen o listeyi İZSU yayınladı. İşte arıza yer, saat, ve nedenleri:

Buca: Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan ana boru arızası nedeniyle 1256 Sokak ve çevresinde sular kesildi. 09:25’te başlayan kesintinin 10:25 civarında sona ermesi hedefleniyor.

Urla: İçmeler bölgesinde meydana gelen bir diğer ana boru arızası nedeniyle 09:10’da sular kesildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmasının 12:00 sularında tamamlanması bekleniyor.

Seferihisar: Sığacık bölgesinde devam eden müteahhit çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. 09:30’da kesilen suların 12:30 civarında yeniden akması bekleniyor.

Kemalpaşa: Damlacık Mahallesi’nde yaşanan ana boru arızası nedeni ile hat vanası kapatıldı. Bu sebepten bazı bölgelerede 22.04.2026 saat 22:30 ile 23.04.2026 saat 01:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi gerçekleşti.

Karabağlar için yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Karabağlar ilçesi Arap Hasan Mahallesi’nde, arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla yürütülecek içme suyu altyapı çalışmaları kapsamında, 16.04.2026 Perşembe gününden başlayarak 22 gün boyunca (pazar günleri hariç), 13:00 - 16:00 saatleri arasında üç saat süreli su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın bilgisine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz.”