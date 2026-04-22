Son Mühür- Bucalıların uzun süredir şikayetçi olduğu, bir tapu işlemi için yollara düşüp Alsancak’ın trafiğini çekme devri nihayet kapandı. AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, yaklaşık 1,5 yıldır ilçe halkının dilinden düşmeyen bu talebin çözüme kavuştuğunu ve Buca Tapu Müdürlüğü’nün artık resmen hizmete girdiğini duyurdu.

Vatandaşların ulaşım ve zaman kaybı konusundaki mağduriyetlerini yakından takip ettiklerini belirten Sağır, müdürlüğün artık Buca Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet göstereceğini açıkladı.

Sürecin her aşamasını titizlikle takip ettiklerini vurgulayan Cihangir Sağır, gelişmeyi şu sözlerle özetledi:

"Vatandaşımızın talepleri doğrultusunda Buca Tapu Müdürlüğümüz, Buca'da hizmet vermeye başlamıştır. Vatandaşın aldığı hizmetten memnun olması nihayetinde devlet dediğimiz organizasyon dahi vatandaşımız için. Evet kıymetli Bucalılar; uzun zamandır uğraş verilen bir konu bu. İnşallah Bucamız güzel bir hizmet alanına kavuştu. Buca Tapu Müdürlüğü artık işlemlerine Buca Hükümet Konağı'nda, Kaymakamlık Binası'nda başladı. Bucamız için hayırlı uğurlu olsun. Yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız bu konuda özellikle kıymetli destekleri olan Buca Kaymakamı Muhammet GÜRBÜZ'e, aynı zamanda Bölge Müdürümüz Adnan Cevher'e de çok teşekkür ederiz. Bucamız için hayırlı uğurlu olsun."