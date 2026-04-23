İzmir Buca'da korkunç bir olay meydana geldi. Gerçekleşen acı olayda, bir kadın eşi tarafından tabancayla öldürüldü. Olayın ardından şüpheli kaçarken, kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı.

Tartışmayla başladı şiddete dönüştü!

Olay, Buca ilçesinin Çamlıpınar Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. İddialar çerçevesinde, 44 yaşındaki Çetin Ç. ile 39 yaşındaki eşi Nurcan Ç.'nin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma gerçekleşti.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Çetin Ç., yanındaki tabancayla eşine ateş etti.

Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi!

Çevre sakinleri silah seslerini duymaları üzerine ihbarda bulundular. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucunda, ağır yaralanan Nurcan Ç.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

İki çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kısa sürede yakalandı!

Olayın ardından şüpheli Çetin Ç., evden kaçtı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Karabağlar ilçesinde yakalandı ve gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor!

Olayla ilgili ekipler tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.