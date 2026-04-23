Kurban Bayramına henüz bir ay var ama İzmir’in kurban pazarlarında hareketlilik çoktan tavan yapmış durumda. Şehrin dört bir yanındaki 201 noktada hazırlıklar sürerken, asıl büyük hareket Buca Kaynaklar’da yaşanıyor.

Türkiye’nin öbür ucundan yola çıkan tırlar birer birer pazar alanına boşaltıldı yetiştiriciler de çadırlarındaki yerlerine yerleşti. Fiyatlar ise biraz karışık. Hayvanın cüssesine ve cinsine göre 85 bin liradan kapı açılıyor 500 bin liraya kadar yolu var. Besiciler Maliyetler belimizi büküyor dese de pazarlık sünnettir diyerek alıcıyı beklemeye başlamış bile.

En irileri Batman'dan getirildi

Pazarın en çok konuşulan çadırlarından biri Osman Koç’a ait. Batman’dan dört gün önce gelmişler İzmir'e. Koç yanındaki heybetli tosunları gösterirken "Pazarın en irileri bizde" diyor, haksız da sayılmaz. Tanesi 1 tonun üzerinde olan Semental cinsi bu hayvanlar sadece arpayla beslenmiş. Fiyatlar 120 binden başlıyor ama Osman Koç’un o meşhur Müşteriyi boş göndermeyiz tavrı yerinde duruyor. Geçen seneye göre kira ve yem fiyatları ikiye katlanınca rakamlar ister istemez şişmiş. Yine de besicinin ağzından çıkan ilk cümle aynı 'Yolunu bulur yardımcı oluruz' dediler.

700 kiloya kadar var

Erzurumlu Çetin Kaysal da 150 bin ile 400 bin lira arasında değişen danalarıyla pazardaki yerini sağlama almış. Kaysal’ın uyarısı ise malın iyisini almak isteyen elini çabuk tutsun diyor. Ardahan’dan gelen Bahattin Gündoğu’nun çadırında ise durum biraz daha farklı. Gündoğu, "Nazlı" adını verdiği düvesiyle pazarın en küçük kurbanlığına talip arıyor. Nazlı için istenen rakam 85 bin lira. Yayla havasıyla büyümüş bu hayvanlar 200 kilodan 700 kiloya kadar çeşit çeşit.

Vatandaş şimdilik sadece fiyat soruyor

Şu an için pazarın nabzı bakmakla sınırlı diyebiliriz. İnsanlar gelip fiyat araştırması yapıyor yetiştiricilerle ufak yollu pazarlıklara tutuşuyor ama asıl satışların önümüzdeki günlerde hızlanacağı kesin.

İzmir Valiliği ise bu süreçte vatandaşın kurbanlığa rahat ulaşabilmesi için şehir genelindeki 201 satış noktasının adresini internet sitesinden paylaştı.