Son Mühür- Daha temiz bir kent için kollarını sıvayan Narlıdere Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belediyenin hizmet filosuna kazandırılan, fil olarak da bilinen 6 adet akülü süpürge makinesi ile çok fonksiyonlu çöp toplama taşıyıcısı, Narlıdere sokaklarında hizmet vermeye başladı.

Çevre dostu ve yüksek teknolojili araçlar

Üretimi yerli olan akülü süpürge makineleri, çevre dostu teknolojileri sayesinde hava kirliliğini sıfıra indirirken, sessiz çalışma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Araçlar 240 litre çöp haznesi ve uzun süreli şarja sahip. Ayrıca iş gücü ve zaman tasarrufu sağlaması da cabası. Yapraklardan çekirdek kabuklarına, sigara izmaritlerinden kâğıt atıklarına kadar her türlü çöpü yüksek emiş gücüyle ortadan kaldıran makinalar, toz çıkışını engelleyen filtre sistemiyle çevreye zarar vermeden etkin bir temizlik sağlıyor.

Başkan Erman Uzun: "Narlıdere bizim evimiz"

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Narlıdere'nin her sokağının daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir olması için çalıştıklarını ifade ederek, “Temizlik ekibimizin gücüne güç katmak için Belediyemizin hizmet filosuna kazandırdığımız 6 akülü süpürgemiz ve çok yönlü çöp toplama taşıyıcımız Narlıdere'mizin sokaklarına çıktı. Çevreye saygılı, yüksek hazneli ve tamamen sessiz çalışan bu akıllı araçlarımız, cadde ve sokaklarımızın temizliğini daha hızlı ve daha etkin hale getirecek. Ayrıca çalışma arkadaşlarımızın da işini daha kolaylaştıracak. Narlıdere bizim evimiz. Narlıdere’mizin her sokağını, her parkını, her caddesini aynı özenle korumak için hiç durmadan çalışmaya, temizlik filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.