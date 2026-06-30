Osman Günden / Son Mühür - Narlıdere Belediyesi, ilçedeki eğitim kurumlarına yönelik destek çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yaz tatilinin gelmesiyle birlikte okullardan ulaştırılan talepleri değerlendiren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, iç cephe boyama ile bakım ve onarım çalışmalarını başlattı. Öğrencilerin daha hijyenik, güvenli ve temiz ortamlarda eğitim görmesini amaçlayan belediye ekipleri; sınıflar, koridorlar ve ortak kullanım alanlarında boya badana işlemlerini titizlikle yürütürken; kapı, pencere ve tuvalet gibi alanlarda da gerekli onarım ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyor.

"Eğitime yapılan her katkı geleceğe yatırım"

Okulların kapanmasının hemen ardından çalışmaları başlattıklarını belirten Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, eğitime verdikleri önemi vurguladı. Başkan Uzun, “Öğrenci kardeşlerimizin ve kıymetli öğretmenlerimizin yeni eğitim-öğretim dönemine daha sağlıklı bir ortamda başlaması için talep eden okullarımızda boya-badana, bakım-onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Eğitime yapılan her katkının, geleceğe yapılan bir yatırım olduğu bilinciyle tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz ve öğretmenlerimiz için ne yapsak az. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize güzel bir tatil dönemi diliyorum” diye konuştu.