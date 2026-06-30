Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda belediye bünyesinde olan Narista Kahve işletmelerinin vatandaşlardan büyük talep gördüğünü ifade etti. İlçe sakinlerinin dışında İzmir'in farklı lokasyonlarından gelen konukların da tercih ettiği işletmelerin, sosyal yaşamın önemli buluşma adreslerinden biri haline geldiği belirtildi.

Üç farklı noktada hizmet!

Belediye bünyesinde Sahilevleri Narista, Yukarıköy Narista ve Park Orman Narista Kahve işletmelerinde bugüne kadar toplamda 130 bini aşkın misafirin ağırlandığını açıklayan Uzun, tesislerin vatandaşların buluştuğu sosyal alanlar olarak dikkat çektiğini ifade etti.

"Sosyal yaşama ve aile bütçesine katkı"

Başkan Erman Uzun, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda Narista Kahve işletmelerinin sadece bir kafe hizmeti sunmadığını, bunun yanı sıra vatandaşların bütçesine destek olmayı hedeflediğini ifade etti.

"Keyifli sohbetlere ev sahipliği yaptık!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Uzun, "Komşularımızın ve İzmir'in dört bir yanından gelen misafirlerimizin buluşma noktası olan Narista Kahve işletmelerimiz büyük ilgi görmeye devam ediyor. Sahilevleri Narista, Yukarıköy Narista ve Park Orman Narista Kahve duraklarımızda bugüne kadar 130 bini aşkın misafirimizi ağırladık. Uygun fiyatlarımızla hem keyifli sohbetlere ev sahipliği yaptık hem de komşularımızın bütçesine katkı sağladık." ifadelerini kullandı.