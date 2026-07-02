Son Mühür/ Emine Kulak- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yaptığı değişiklikle muayene katılım payı ücretlerine zam yaptı. Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, muayene ücretleri yıl içinde ikinci kez arttırılmış oldu ve bazı kalemlerdeki zam oranı yüzde 246’yı buldu.

Halihazırda reçete katkı payı ve ilaç fiyat farkları nedeniyle ciddi bir ekonomik yük altında olan vatandaşın sağlık faturası bu hamleyle daha da kabardı. Yeni düzenleme kapsamında hastanelerin basamaklarına göre ödenecek net ücretler, Devlet Hastanesi’nde (ikinci basamak) 26 TL’den 50 TL’ye, Eğitim- Araştırma, Şehir ve Devlet Üniversitesi Hastaneleri’nde 26 TL’den 90 TL’ye, Vakıf Üniversitesi ve Özel Hastaneleri’nde 60 TL’den 100 TL’ye yükseldi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gül Ergör, muayene katılım payı ücretlerine gelen zam ile ilgili değerlendirmede bulundu.

“Doktora iki kere gideceğimize bir kere gidelim düşüncesi olabilir”

Küçük görünebilen bir zam bile insanları zora sokacak bir şey olduğunu belirten Prof. Dr. Ergör, “Bu ekonomik sıkıntıda artık bu paralar küçük görünebilir belki ama küçük bir zam bile, hele sağlık gibi yaşamsal bir alanda, insanları çok zora sokacak bir şey. Zaten yaşamını ucu ucuna denkleştiren, pazardan alışverişini, her şeyini son derece en ekonomik şekilde olmasına dikkat eden kişiler, belki bunu da artık hesaba katıp, doktora iki kere gideceğimize bir kere gidelim gibi sağlık hizmetlerine ulaşımı da etkileyebileceğini düşünüyorum.

“Sağlığa gelen her çeşit zam insanları çok zorlayacak”

Muayene katılım paylarının artması Aile hekimlerine yönelimini arttıracağını belirten Prof. Dr. Ergör, “Özellikle emeklileri düşünmek gerekiyor, onların gelirleri son derece düşük, onları çok etkileyecek, tabi bu durumda aile hekimi başvuruları artabilir. Aile hekimlerimiz de çok yüksek sayıda hasta bakıyorlar ama artık insanlar oraya gitmeyi tercih edebilirler. Bir iyi taraf var katkı payları yarı yarıya azalıyor, aile hekimine gidip oradan hastaneye sevk olurlarsa katkı payında bir azalma olacak ama sağlığa gelen her çeşit zam insanları çok zorlayacak bir şeydir” dedi.