Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in su altyapısı, uzun zamandır devam eden arıza ve kesinti sorunlarını geride bırakmak için oldukça kapsamlı bir değişim sürecinden geçiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü, kentin dört bir yanını barındıran büyük bir yatırım hamlesini hayata geçirerek eskiyen ve artık kullanım ömrünü tamamlamış olan su şebekesini sil baştan yeniliyor.

525 milyon liralık büyük bir bütçe ile başlatılan bu çalışma, geçici çözümler yerine arızaların kökten kesilmesini amaçlayan kalıcı bir altyapı dönüşümü olma özelliği taşıyor.

Şehrin altyapısında büyük yenilenme

Bu dönüşüm süreci Karabağlar, Konak, Buca, Gaziemir, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova ve Kemalpaşa gibi 12 farklı ilçeyi kapsıyor.

Toplamda 387 kilometrelik bir hatta yapılacak olan bu yenileme, yalnızca ana şebekeyi değil, aynı zamanda evlere ulaşan bağlantı hatlarını da kapsadığı için suyun kaynağındaki hijyenin musluklara kadar korunmasına yarayacak.

Yaklaşık 33 bin abonenin doğrudan faydalanacağı bu proje, su kaçaklarının önüne geçilerek şehrin su kaynaklarının daha etkin kullanılmasını hedefliyor.

Eş zamanlı saha çalışmaları

Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalar, özellikle yoğun nüfusun olduğu mahallelerde büyük bir hızla ilerliyor.

Konak ve Karabağlar gibi ilçelerde eskiyen hatlar tamamen yenilenirken, Güzelbahçe ve Yelki arasında inşa edilen yeni su iletim hattı sayesinde yaz aylarında yaşanan basınç ve su akışı sorunlarına da kalıcı bir çözüm üretiliyor.

Ayrıca Bornova ve Kemalpaşa’nın gelişen bölgelerinde yeni imar alanlarının su ihtiyacı karşılanırken, kırsal kesimlerdeki eski hatlar da yeni nesil borularla değiştiriliyor.

730 günlük plan yapıldı

Planlanan 730 günlük yatırım süreci boyunca İZSU ekipleri, inşaat çalışmaları sırasında meydana gelebilecek arızalara karşı hızlı müdahale anlayışıyla İzmirlilerin mağdur olmaması için çaba gösteriyor.