Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Haziran tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken yurdun kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Avrupa'dan gelen Ejderha sıcakları nedeniyle hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde 2 ila 4 derece artması öngörülürken, diğer kesimlerde sıcaklıklarda kayda değer bir değişiklik beklenmiyor.

Öte yandan, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.

İzmir hava durumu 29 Haziran 2026

Bugün, (29 Haziran Pazartesi 2026) İzmir genelinde oldukça sıcak ve güneşli bir hava dalgası etkili oluyor. Gün içinde termometrelerin 39 ila 40 derece civarını göstermesi beklenirken, %37 ile %50 arasında seyredecek olan nem oranı, hafif esen rüzgara rağmen hissedilen sıcaklığı artırarak hava koşullarını oldukça bunaltıcı bir hale getirecek. Özellikle kentin iç kesimlerinde yer alan Bayındır ve Tire ilçelerinde ise sıcaklığın daha da yükselerek 41 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

İzmir ilçelerinde bugün hava nasıl olacak?

Aliağa: Sıcak ve açık bir hava bekleniyor, sıcaklık 37 derece olacak.

Balçova: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38 dereceye ulaşacak.

Bayındır: Sıcak hava hakim olacak, sıcaklık 41 derece olacak.

Bayraklı: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 40 derece olacak.

Bergama: Sıcak bir gün bekleniyor, sıcaklık 37 derece olacak.

Beydağ: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 40 dereceye çıkacak.

Bornova: Sıcak hava hakim olacak, sıcaklık 40 derece olacak.

Buca: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38 derece olacak.

Çeşme: Açık ve nispeten serin bir hava bekleniyor, sıcaklık 32 derece olacak.

Çiğli: Sıcak hava etkisini gösterecek, sıcaklık 38 derece olacak.

Dikili: Sıcak ve açık bir gün bekleniyor, sıcaklık 37 derece olacak.

Foça: Açık bir hava hakim olacak, sıcaklık 33 derece olacak.

Gaziemir: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38 derece olacak.

Güzelbahçe: Açık bir hava bekleniyor, sıcaklık 35 derece olacak.

Karabağlar: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 derece olacak.

Karaburun: Açık bir hava hakim olacak, sıcaklık 34 derece olacak.

Karşıyaka: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 40 derece olacak.

Kemalpaşa: Sıcak hava bekleniyor, sıcaklık 37 derece olacak.

Kınık: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38 derece olacak.

Kiraz: Sıcak hava hakim olacak, sıcaklık 40 derece olacak.

Menderes: Sıcak hava etkisini gösterecek, sıcaklık 40 derece olacak.

Menemen: Sıcak hava bekleniyor, sıcaklık 38 derece olacak.

Narlıdere: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36 derece olacak.

Ödemiş: Sıcak hava hakim olacak, sıcaklık 38 derece olacak.

Seferihisar: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 38 derece olacak.

Selçuk: Sıcak bir gün bekleniyor, sıcaklık 37 derece olacak.

Tire: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 41 derece olacak.

Torbalı: Sıcak hava hakim olacak, sıcaklık 40 derece olacak.

Urla: Açık bir hava bekleniyor, sıcaklık 34 derece olacak.