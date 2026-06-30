Kamu personeli seçme sınavı (KPSS) puan üstünlüğüne göre yapılacak merkezi yerleştirme öncesinde, kılavuz hazırlıkları yakından takip ediliyor. Sağlık teşkilatının insan kaynağını güçlendirmeyi hedefleyen 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı sürecini yetkililer yıl sonuna kadar tamamlamayı amaçlıyor. Adaylar, branş bazında ayrılan kontenjanları ve başvuru esaslarını araştırıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanlığının 2026 yılı istihdam programına ilişkin resmi takvim henüz netlik kazanmadı. Ancak Resmi Gazete'de ilan edilen kontenjan yapılandırması atama sürecinin idari zeminini oluşturdu. Kurumsal işleyiş ve kılavuz yayımlama periyotları, ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Mayıs dönemi) sisteme yükleyerek başvuru toplama sürecini başlatacağına işaret ediyor. Tercih hakkı kazanan adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle işlemlerini online tamamlayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bakanlık bünyesinde görev alacak 26 bin 673 sözleşmeli personelin istihdamına ilişkin yasal başvuru kriterlerini yetkililer henüz ilan etmedi. Uzman tabip, tabip, sağlık memuru, ebe ve hemşire başta olmak üzere birçok farklı sağlık disiplinini kapsayan bu büyük atama dalgasına dair genel ve özel şartlar önümüzdeki süreçte netleşecek. ÖSYM resmi duyuru metnini ve tercih kılavuzunu paylaştığında başvuru koşulları kesinlik kazanacak.

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Sağlık hizmetlerinde istihdamı artıracak yeni alım kapsamında kadro dağılımı netleşti. Resmi kılavuz öncesinde paylaşılan kontenjan verileri branş bazında şu sayıları içeriyor:

Uzman Doktor: 22.983

Doktor: 3.652

Sağlık Teknikeri: 25

Ebe: 9

Hemşire: 2

Diyetisyen: 1