Küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürürken, iç piyasada gözler Temmuz ayında uygulanacak otomatik ÖTV güncellemesine çevrildi. Sürücüler Temmuz ayında yürürlüğe girmesi beklenen otomatik ÖTV artışının fiyatlara nasıl yansıyacağını takip ediyor. 30 Haziran Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları netleşti.

30 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin 62.29 TL, motorin litre fiyatı 64.57 TL, LPG litre fiyatı ise 31.99 TL fiyattan satılıyor. Anadolu Yakası'nda ise bir litre benzin fiyatı 62.11 TL, motorin litre fiyatı 64.39 TL, LPG litre fiyatı ise 31.39 TL olarak tabelaya yansıyor.

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI KAÇ TL?

Ankara'da akaryakıt fiyatları yeni günle birlikte güncellendi. Başkentte benzinin litre fiyatı 63.23 TL, motorinin litre fiyatı 65.64 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 31.97 TL oldu.

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NETLEŞTİ Mİ?

İzmir'de sürücülerin karşılaştığı pompa fiyatları belli oldu. Kentte benzinin litresi 63.50 TL'den, motorinin litresi 65.92 TL'den, LPG'nin litresi ise 31.79 TL'den alıcı buluyor.