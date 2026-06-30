Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), uluslararası zirve nedeniyle oturumları iki hafta erteledi. Öğretmen adayları, Temmuz ayı sonunda düzenlenecek iki farklı oturumda hedeflerine ulaşmak için yarışacak. Adaylar sınav yeri bilgilerini içeren belgeleri beklerken, ÖSYM sınavın başlangıç saatini ve test sürelerini ilan etti.

2026 MEB AGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM, AGS ve ÖABT oturumlarını 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulayacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, daha önce 12 Temmuz 2026 tarihinde yapmayı planladıkları sınavı iki hafta ertelediklerini açıkladı. Öğretmen adaylarının katılacağı maraton saat 10.15'te başlayacak.

AGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren sınav giriş belgelerini henüz erişime açmadı. Başvurusunu tamamlayan öğretmen adayları, belgeler yayımlandıktan sonra sınav merkezlerini öğrenebilecek.

AGS VE ÖABT SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Milli Eğitim Akademisine girmek isteyen adaylar, branşlarına göre farklı testlerle karşılaşacak. ÖSYM, AGS oturumunda adaylara 80 çoktan seçmeli soru yöneltecek ve bu sorular için 110 dakika süre tanıyacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise 50 çoktan seçmeli sorudan oluşacak.

ÖABT SINAV SÜRELERİ ALANLARA GÖRE NASIL DEĞİŞECEK?

Sınav oturumundaki süreler, adayların seçtiği uzmanlık alanlarına göre farklılık gösterecek. ÖSYM; İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik ve Kimya/Kimya Teknolojisi testlerinde adaylara 90 dakika süre verecek. Kurum; Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi, Beden Eğitimi ve Özel Eğitim testlerinde ise süreyi 70 dakika olarak uygulayacak. ÖABT veya YDS/e-YDS uygulanmayan öğretmenlik alanlarında ise Milli Eğitim Akademisine giriş adımlarında ÖSYM, MEB-AGS-P1 puanını esas alacak.

MEB AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların tamamlanmasıyla birlikte değerlendirme aşamasına geçilecek. ÖSYM, 2026 MEB AGS ve ÖABT sonuçlarını 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü resmi internet sitesi üzerinden açıklayacak.