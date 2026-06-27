Son Mühür- İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün bugünkü (27 Haziran Cumartesi) hava tahmin raporuna göre İzmir genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugün de etkisini artırarak sürdürecek.

Özellikle iç kesimlerde termometreler yer yer 40 dereceyi görürken, kıyı ilçelerinde ise rüzgarın biraz olsun sıcaktan bunalanlara nefes olması bekleniyor.

İzmir'de cumartesi günü hava nasıl olacak?

İzmir: Sıcak hava etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 36 derece olacak.

Aliağa: Rüzgarlı bir havayla birlikte sıcaklık 37 derece civarında seyredecek.

Balçova: Sıcak hava etkili olacak, termometreler 37 dereceyi gösterecek.

Bayındır: Sıcak ve bunaltıcı bir gün bekleniyor, en yüksek sıcaklık 39 derece olacak.

Bayraklı: Sıcak hava hakim olacak, sıcaklık 38 dereceye ulaşacak.

Bergama: Rüzgarlı havayla birlikte sıcaklık 35 derece civarında olacak.

Beydağ: Sıcak hava etkisini gösterecek, en yüksek sıcaklık 39 derece olarak ölçülecek.

Bornova: Sıcak bir gün yaşanacak, sıcaklık 37 dereceye çıkacak.

Bozdağ Kayak Merkezi: Az bulutlu gökyüzü altında sıcaklık 26 derece civarında seyredecek.

Buca: Sıcak hava etkili olacak, termometreler 37 dereceyi gösterecek.

Çeşme: Rüzgarlı bir havayla birlikte sıcaklık 33 derece olacak.

Çiğli: Rüzgarın etkili olacağı ilçede sıcaklık 37 derece seviyesinde seyredecek.

Dikili: Rüzgarlı havayla birlikte en yüksek sıcaklık 36 derece olacak.

Foça: Rüzgarlı bir gün bekleniyor, sıcaklık 34 derece civarında olacak.

Gaziemir: Sıcak hava etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 37 derece olacak.

Güzelbahçe: Sıcak bir gün yaşanacak, sıcaklık 35 dereceye ulaşacak.

Karabağlar: Sıcak hava hakim olacak, termometreler 34 dereceyi gösterecek.

Karaburun: Rüzgarlı havayla birlikte sıcaklık 32 derece civarında seyredecek.

Karşıyaka: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 37 derece olacak.

Kemalpaşa: Sıcak ve güneşli bir gün bekleniyor, sıcaklık 36 dereceye çıkacak.

Kınık: Sıcak hava etkisini gösterecek, en yüksek sıcaklık 36 derece olacak.

Kiraz: Günün en sıcak ilçelerinden biri olacak; sıcaklık 39 dereceye ulaşacak.

Menderes: Sıcak hava etkisini sürdürecek, termometreler 38 dereceyi gösterecek.

Menemen: Rüzgarlı bir havayla birlikte sıcaklık 37 derece olacak.

Narlıdere: Sıcak hava etkili olacak, en yüksek sıcaklık 35 derece olarak ölçülecek.

Ödemiş: Kavurucu sıcaklar etkisini sürdürecek, sıcaklık 39 dereceye ulaşacak.

Seferihisar: Sıcak hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 38 derece olacak.

Selçuk: Sıcak ve güneşli bir gün bekleniyor, sıcaklık 37 derece seviyesinde seyredecek.

Tire: Günün en sıcak noktalarından biri olacak; termometreler 40 dereceyi gösterecek.

Torbalı: Sıcak hava etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 38 derece olacak.

Urla: Rüzgarlı havayla birlikte sıcaklık 34 derece civarında seyredecek.