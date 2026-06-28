Son Mühür /İzmir, yazın kavurucu sıcaklıklarına yağış molası vermeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; İzmir’in ilçelerinde önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Kent genelinde önce yüksek sıcaklıklar etkili olacakken hafta sonrasında ise ani sağanak yağış sürprizleri yaşanacak.

28 Haziran Pazar günü (bugün) kent genelinde sıcaklıklar ortalama 37 derece civarında seyredecek. Kıyı bölgelerde rüzgarları ve az bulutlu hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık ise İzmir’in yeşil cenneti Tire’de yaşanacak.

Termometreler 41’i görecek!

Haftanın ilk iki gününde sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Özellikle Salı günü Bayındır ve Tire’de sıcaklıkların 41 dereceye ulaşması beklenirken; birçok ilçede ise hava sıcaklıkları 40 dereceleri bulacak.

Çarşamba günü sürpriz yapacak

Haftanın ortasında ise İzmir’de sıcaklıkların bir anda düşmesi bekleniyor. 1 Temmuz Çarşamba günü kent merkezinde hava sıcaklıkları 34 derece ve az bulutlu şekilde seyredecek. Bayındır, Bergama, Ödemiş, Dikili, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Tire, Torbalı gibi çevre ilçelerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış sürprizi yaşanacak. Yağışlarla birlikte sıcaklıklar bir nebze olsun kırılacak.

Haftanın perşembe günü ise İzmir, yine az bulutlu ama bu kez sıcak bir havayla karşılaşacak. Sıcaklıkların 33 ila 36 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İşte, İzmir'de ilçe ilçe beş günlük hava tahminleri: