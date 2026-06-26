Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir için kritik bir meteorolojik uyarı yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde yarın (27 Haziran Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Hızı 80 Kilometre'ye ulaşacak!

27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10:00 itibarıyla başlayacağı tahmin edilen fırtınanın, akşam 22:00'ye kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Rüzgarın özellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi öngörülüyor. Fırtınanın hızı yer yer 50-70 km/saat arasında değişecek. Ancak bazı bölgelerde ani hamlelerle 80 km/saat hıza kadar ulaşacağı uyarısı yapıldı. Bu durum, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek ciddi bir hava hareketine işaret ediyor.

Sarı kod verildi

Meteoroloji tarafından paylaşılan risk haritasında İzmir'in ilçeleri ikiye ayrıldı. Kuzey, batı ve merkezdeki birçok ilçe "Sarı" (Az Tehlikeli) kodla uyarılırken, güney ve doğudaki bazı ilçeler ise yeşil renkle (Tehlikesiz) işaretlendi.

Fırtınanın etkili olacağı ve sarı kod verilen o ilçeler şunlar:

Aliağa, Bergama, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça

Karaburun, Kınık, Menemen, Urla

Merkez İlçeler (Güzelbahçe, Narlıdere, Balçova, Karabağlar, Konak, Gaziemir, Buca, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka)

Kemalpaşa, Torbalı, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Selçuk, Menderes ve Seferihisar gibi güney ve doğu aksında kalan bölgelerde ise fırtınanın yıkıcı bir etki göstermesi beklenmiyor.

Çatılar uçabilir, ağaçlar devrilebilir

Yetkililer, 12 saat sürmesi beklenen bu hava dalgasının beraberinde ciddi riskler getirebileceğini belirtti. Özellikle fırtınanın en yoğun hissedileceği saatlerde ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi can ve mal güvenliğini tehdit eden olaylar yaşanabilir.

Ulaşımda da aksamalar kapıda. Deniz ulaşımı başta olmak üzere, köprü ve açık otoyollarda seyahat edecek sürücülerin fırtına nedeniyle direksiyon hakimiyetini korumakta zorlanabileceği de hatırlatıldı.