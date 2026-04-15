SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Ankara’da bir otel odasında sevgilisi olduğu iddia edilen S.A. ile birlikte gözaltına alınmasıyla başlayan, 'Bankamatik' skandalı dalga dalga büyüyor. Gözaltına alınan S.A.’nın işe gitmeden Bornova belediyesinden 5 ay boyunca maaş aldığı ortaya çıkınca 'Bankamatik' düğümü çözülmeye başladı. İzmir İlçe belediyelerine sıçrayan 'Bankamatik' iddiaları, son olarak AK Parti Buca Grup Başkanvekili Veli Balyemez'in iddiaları ile CHP İl Başkanlığına kadar uzandı.

Başkan Ömer Eşki Gözaltına Alınmıştı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın "yakın ilişkisi" olduğu öne sürülen S.A.'nın işe gitmeden 5 ay boyunca maaş aldığı konusunu sonradan öğrendiğini söyleyen ve iddiaları reddedmeyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 5 aylık maaşı cebinden ödemeyi kabul ettiğini açıklarken, aslında bir anlamda suçlamaları kabul etmiş oldu. Olayın günden güne büyümesi ve Bornova halkının tepki göstermesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Önce ifade için çağrılıp daha sonra gözaltına alınan Başkan Ömer Eşki, aynı günün akşamı Adliyeye çıkarıldı. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Eşki ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi, yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığını tutuklama talebi sonuçsuz kaldı.



Buca'da 40'dan Fazla 'Bankamatik'çi Var İddiası

Bornova Belediyesi'nde yaşanan Bankamatik şoku çok geçmeden Buca Belediyesine sıçradı. AK Parti Buca Grup Başkanvekili Veli Balyemez açıklamaları ile şok yarattı. Buca belediyesinin yolunu bilmeyen 40'tan fazla kişinin Buca-Mar üzerinden maaş aldığını iddia eden Balyemez, bu isimlerin çoğu CHP il ve ilçe yöneticilerinden oluştuğunu söylemesi şok etkisini daha da arttırdı. En büyük iddia CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün sekreterinin, 2023’ten beri Buca-Mar personeli olarak görünüp aslında hiç işe gitmediği iddiası çıtayı daha da yükseltti.



İçişleri Bakanlığı ve SGK Müfettişleri İncelemede Savcılık Takipte



Yaşanan tüm gelişmelerden sonra devletin önemli birimleri de harekete geçti. İddiaların dalga dalga büyümesi üzerine İçişleri Bakanlığı müfettişleri ile SGK müfettişleri harekete geçti. Buca ve Bornova başta olmak üzere şaibeli tüm belediye personeli mercek altına alındı. İşe gitmeden aylarca maaş alan bankamatikçileri korku sardı. Savcılık makamı gelişmeleri yakından takibe aldı. Müfettişlerin düzenleyeceği raporlarda kamu zararı olduğu tespit edilirse savcılık makamı operasyon için düğmeye basabilir.