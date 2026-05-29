Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova'da kadınların aylar süren sabrı, el emeği ve göz nuru muhteşem bir sergiyle taçlandı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi'nin öncülüğünde açılan "Bir İlmek Bin Hikaye" sergisi, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'ni adeta bir renk cümbüşüne çevirdi. Bornovalı kadınlar üretti, ilçe hayran kaldı.

Atık kumaşlar sanata dönüştü

Serginin en can alıcı noktası, sürdürülebilir üretim felsefesi oldu. Kursiyerler, sadece yeni malzemeler kullanmakla yetinmedi; evlerdeki eski, atık kumaşları kırkyama tekniğiyle bir araya getirerek çevre dostu bir dönüşüme imza attı. Geri dönüşümün sanatla buluştuğu bu dekoratif panolar ve tasarımlar ziyaretçilerden büyük övgü topladı.

Geleneksel motifleri modern çizgilerle harmanlayan kursiyerler, el sanatlarının sadece sandıklarda kalan bir geçmiş mirası olmadığını gösterdi. Kadınlar, ince işçilikle hazırladıkları işlemelerle el emeğinin çağdaş dünyada ne kadar güçlü bir üretim aracına dönüşebileceğini kanıtladı.

Ortak üretim kültürü

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen açılış töreni, oldukça renkli ve samimi anlara sahne oldu. Sergiyi Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Arıkan ile ADD Bornova Şubesi Başkanı Mübeccel Timaç birlikte açtı.

Protokol üyeleri, farklı yaş gruplarından kadınların bir araya gelerek oluşturduğu bu ortak üretim kültürüne hayran kaldı. Kursiyerlerle tek tek sohbet eden Arıkan ve Timaç, kumaşların arkasındaki hikayeleri dinledi, aylar süren bu zorlu eğitim sürecine katkı sunan eğitmenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

18-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında kapılarını açık tutan "Bir İlmek Bin Hikaye" sergisi, Bornova’da kadın dayanışmasının, emeğin ve kültürel üretimin en estetik örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Kadınlar bir kez daha başardı.

