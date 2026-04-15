İzmir Büyükşehir Belediyesinin mali tablosu, 2025 yılı Denetim Komisyonu Raporu ile şeffaf bir şekilde ortaya kondu. Gelir ve gider kalemlerinin detaylıca incelendiği raporda, belediyenin mevcut borç stoku, personel giderleri, faiz ödemeleri ve ilçe belediyelerine yapılan yatırım transferleri kalem kalem paylaşıldı. Vatandaşların en çok merak ettiği mali soruların yanıtları da bu raporla birlikte resmiyet kazandı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN NE KADAR BORCU VAR?

Denetim raporunun en çarpıcı bölümünü borç tablosu oluşturdu. Verilere göre İzmir Büyükşehir Belediyesinin toplam borcu 52 milyar 900 milyon lirayı aşarak 53 milyar TL sınırına dayandı. Bu devasa borç yükünün dağılımı ise şu şekilde rapora yansıdı:

Kısa Vadeli Borçlar: 28 milyar 660 milyon 327 bin TL

Uzun Vadeli Borçlar: 24 milyar 316 milyon 965 bin TL

Raporda ayrıca, toplam borcun yüzde 42,36'sını dış mali borçların oluşturduğu ve kullanılan kredilerin yüzde 45,90'ının uzun vadeli olduğu vurgulandı. Belediyenin sadece faiz giderleri ise 6 milyar 13 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

BELEDİYENİN KASASINDA NE KADAR PARA VAR?

Borç yükünün karşısında belediyenin mevcut nakit durumu da raporda yer aldı. Buna göre, İzmir Büyükşehir Belediyesinin banka hesaplarında toplam 1 milyar 542 milyon 118 bin TL nakit parası bulunuyor.

GELİR VE GİDER BÜTÇESİ NE DURUMDA?

Belediyenin 2025 yılı için 74,5 milyar TL olarak öngördüğü gelir bütçesinin 65 milyar TL'si kasaya girdi ve bütçe gerçekleşme oranı yüzde 87,27 oldu. Gider kalemlerinde ise en büyük payı mal ve hizmet alımları oluşturdu. Bu kalem için 27,51 milyar TL harcama yapıldı.

Raporda dikkat çeken diğer harcama kalemleri ise şöyle sıralandı:

Personel Giderleri: 5 milyar 330 milyon TL

SGK Devlet Primi Giderleri: 451,8 milyon TL

Sermaye Giderleri (Yatırım): 16,28 milyar TL

EN FAZLA YATIRIM ÇEŞME'YE, EN AZ PAY KARŞIYAKA'YA

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 16,28 milyar liralık yatırım bütçesinde en büyük projeyi Buca Metrosu oluşturdu. İlçe belediyelerine yapılan sermaye transferleri incelendiğinde ise ortaya ilginç bir tablo çıktı.

Büyükşehir'den en fazla yatırım desteği alan ilçe 144,4 milyon TL ile Çeşme olurken, onu 126,1 milyon TL ile Konak Belediyesi izledi. Şehir dışı yardımları kapsamında Denizli Bozkurt Belediyesine 39,6 milyon TL, Adıyaman Belediyesine ise 10,1 milyon TL kaynak aktarıldı. İzmir'in büyük ilçelerinden Karşıyaka ise 5 milyon 351 bin TL'lik destekle listede en az pay alan ilçe oldu.