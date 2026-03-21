İsrail dış istihbarat servisi Mossad, İran'ın nükleer programına dair gizli bilgilere ulaşmak amacıyla doğrudan İran halkını hedef alan kapsamlı bir iş birliği çağrısında bulundu. Servisin Farsça yayın yapan resmi Telegram kanalı üzerinden paylaşılan mesajda, nükleer endüstri alanında bilgi sahibi olan veya bu verilere erişimi bulunan kişilerin kendileriyle irtibata geçmesi istendi.

Güvenli gelecek vaadi ve gizli iletişim hattı

İstihbarat birimi tarafından yapılan paylaşımda, Tahran yönetiminin nükleer çalışmalarına dair veri sızdıran kişilere "güvenli bir gelecek" vaat edildi. Mossad, potansiyel bilgi kaynaklarına seslenerek iletişimin tamamen korunaklı ve özel kanallar üzerinden yürütüleceğini vurguladı. Bu hamle, bölgedeki casusluk faaliyetlerinin dijital mecralar üzerinden sivil katılımı zorlayan yeni bir boyuta evrildiğini gösteriyor.

Natanz saldırısı sonrası kritik zamanlama

Söz konusu çağrının zamanlaması, İran’ın uranyum zenginleştirme stratejisi açısından hayati önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi’ne yönelik hava operasyonlarının hemen ardından gelmesiyle dikkat çekti. İran Atom Enerjisi Kurumu, tesisin ABD ve İsrail tarafından hedef alındığını resmen duyurmuştu. Bu gelişme, sahadaki askeri operasyonların ardından istihbarat toplama sürecinin hızlandırılmak istendiği şeklinde yorumlanıyor.

ABD savaş uçakları ve sığınak delici bomba iddiası

Operasyonun detaylarına ilişkin İsrail devlet televizyonu KAN tarafından paylaşılan bilgiler ise saldırının boyutunu ortaya koydu. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik hava saldırıları bizzat ABD savaş uçakları tarafından gerçekleştirildi. Operasyonda yeraltı tesislerini hedef almak üzere özel olarak tasarlanmış "sığınak delici" mühimmatların kullanıldığı öne sürülüyor.