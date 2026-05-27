ABD'nin Washington eyaletindeki bir ambalaj tesisinde devasa kimyasal tankı içe doğru çökerek infilak etti. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 işçi ise yaralandı. Ancak tesisteki asıl panik çok daha büyük. Enkaz altında kaldığı düşünülen 9 kişiden hala haber alınamıyor.

900 bin galonluk kimyasal depo çöktü

Korkunç kaza, Longview bölgesinde faaliyet gösteren Nippon Dynawave Packaging tesisinde meydana geldi. California'daki bir başka fabrikada yaşanan kimyasal sızıntı korkusunun hemen ardından bu kez Washington sallandı. Kağıt hamuru üretiminde kullanılan ve "beyaz çözelti" olarak bilinen kimyasal karışımın tutulduğu dev tank, yerel saatle sabah 07.15 sularında büyük bir gürültüyle çöktü.

Çökmenin yarattığı basınçla patlama meydana geldi. Çevre binalar sarsıldı.

İlk tahminlerin çok ötesinde bir sızıntı

Cowlitz County Şerif Ofisi ile şirket yetkilileri olay sonrası acil koduyla ortak bir açıklama yayımladı. İlk raporlarda tankın içinde 80 bin galon (yaklaşık 302 bin litre) sodyum hidroksit ve sodyum sülfür içeren tehlikeli çözelti olduğu tahmin ediliyordu. Gerçek ise sonradan anlaşıldı. Felaketin boyutu çok daha büyüktü.

tankın aslında tam 900 bin galon kimyasal madde barındırdığını duyuruldu. Şu an hasarlı deponun dibinde sadece 90 bin galonluk bir kalıntı kaldı. Tonlarca kimyasal madde fabrikanın içine ve çevreye yayıldı.

Arama kurtarma ekipleri zamanla yarışıyor

Çevre koruma birimleri sızıntının ardından bölgede geniş çaplı analizler başlattı. Resmi açıklamalara göre yayılan tonlarca maddeye rağmen durum şimdilik çevre halkı için "doğrudan bir tehdit" oluşturmuyor.

Ekiplerin önceliği ise içeride mahsur kalan işçiler. Yaralanan 9 kişi hastanede tedavi altına alınırken, kayıp 9 işçiyi bulmak için fabrikada tehlikeli maddelere karşı korunaklı kıyafetlerle arama faaliyeti yürütülüyor. Zamana karşı amansız bir yarış var.

