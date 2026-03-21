İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’a yönelik askeri operasyonların seyrine dair kritik açıklamalarda bulunarak, ABD ile eş güdümlü saldırıların bu hafta itibarıyla çok daha şiddetli bir boyuta ulaşacağını duyurdu.

Geri adım atmayacaklarını vurguladı

Üst düzey askeri kurmaylarla bir araya gelen Katz, gerçekleştirilen toplantıda saldırıların dozunun "ciddi oranda artırılacağı" mesajını verdi. Tahran yönetimine karşı geri adım atmayacaklarını vurgulayan Bakan, İsrail ordusunun İran rejimine ait stratejik altyapıyı hedef almaya ve üst düzey askeri kadroları etkisiz hale getirmeye odaklandığını belirtti. Katz ayrıca, belirlenen tüm askeri hedeflere eksiksiz ulaşılana dek operasyonların kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.