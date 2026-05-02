Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- 6. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, bu yıl farklı bir buluşma gerçekleştirildi.

Nesli Özalp’in öncülüğünde, Moda Filmleri Derneği işbirliğiyle gerçekleşen "Moda Filmleri Seçkisi ve Söyleşi" etkinliği, hafta sonu Bornova Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde meraklılarını bir araya topladı.

Filmler sadece şov değil güçlü bir sanat eseri

Gösterilen filmler, modanın yalnızca görsel bir şov değil aynı zamanda güçlü birer sanat eseri olduğunu açıkça gösterdi.

Görsel dilin ön planda olduğu, müzikle birleştirilen ve izleyiciyi içine çeken filmler, sinemanın klasik kalıplarının dışına çıkarak farklı bir deneyim ortaya koydu.

"Moda filmi yalnızca bir reklam biçimi değil..."

Filmlerin sonrasında mikrofonu, Atilla Acar’ın moderatörlüğünde Moda Filmleri Derneği Başkanı Antonio Özçevik aldı.

Konuşmasında moda filmini anlatan Antonio Özçevik, “Moda filmi yalnızca bir reklam biçimi değil; sinema, sanat, müzik, tasarım ve kültürel anlatının birleştiği çağdaş bir ifade alanıdır. Bornova’da bu dili sinemaseverlerle buluşturmak bizim için çok değerliydi.” ifadelerini kullandı.

Salonda bulunanlar arasında yalnızca sinemaseverler değil genç sinemacılar, moda tasarımı öğrencileri ve farklı sektörlerden profesyoneller de bulunuyordu.