Son Mühür / Selda Meşe- Türkiye’de yaşanan ekonomik güçlük, çok sayıda vatandaşı derinden etkiliyor. Ekonomik zorluklardan çıkamayan vatandaşın taşınmazları icraya düşerken; evler, araziler başta olmak üzere çok sayıda taşınmaz açık artırmayla satışa çıkıyor. İzmir’in metropol ilçelerinde de benzer durumlar yaşanıyor. Buca ve Bornova ilçelerindeki vatandaşın borçları nedeniyle icradan el konulan taşınmazlar, satış için vitrine çıktı.

Buca’dan arsa satışı

İzmir’in en kalabalık ilçesi olarak anılan Buca’da 141 bin metre kare yaz ölçüme sahip imarlı arsa vatandaşın borcundan dolayı açık artırma usulü icradan satılık oldu. Değeri 11 milyon 700 bin TL olarak açıklanan taşınmaz için yapılacak olan açık artırma tarihi, 30 Haziran 2026 saat 14.59 olarak açıklandı.

Bornova’dan çoklu satış

İzmir’in merkeze konumuyla dikkatleri çeken ve en hareketli ilçesi olarak anılan Bornova’da ise 3 artı 1 dairenin çoklu olarak satışta olduğu duyuruldu. Satışa söz konusu evler 3093 ada içerisinde yer alıyor. Satışa konu olan evler, 3 oda 1 salon, mutfak, antre, banyo, tuvalet ve balkondan oluşuyor. 6 katlı binanın bahçeli katının satışı için belirlenen değer 4 milyon 800 bin TL olarak açıklandı. Altı katlı binanın birinci katı için belirlenen açık artırma usulü satışın tarihi, 28 Temmuz 2026 saat 10.04 olarak belirlendi. Aynı binada bulunan değeri 4 milyon 600 TL olarak açıklanan bodrum kat için yapılacak olan açık artıma tarihi ise, 28 Temmuz 2026 saat 11.21 olarak açıklandı.