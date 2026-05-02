İzmir’de iki ayrı eve yapılan baskında resmen cephanelik çıktı. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, asayişi sağlamaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İnönü Mahallesi’ndeki iki ayrı adresi yakın takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından belirlenen hedeflere yönelik gece saat 22.30 sıralarında eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

Silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Bornova’da iki ayrı adrese yapılan operasyonda, H.Y. ve Ş.Y. isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Emniyet güçlerince aranan evlerde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. H.Y.’nin evinde yapılan aramada, 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet pompalı tüfekle birlikte farklı çaplarda toplam 81 adet fişek bulundu. Diğer adreste yapılan aramada ise Ş.Y.’nin evini arayan emniyet güçleri, burada da 3 adet ruhsatsız tabaca, 1 adet pompalı tüfek ve 13 adet mermi ele geçirdi.

Üç kişiye gözaltı

Eş zamanlı operasyon sonrası H.Y., Ş.Y. ve R.Y.I. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Evlerde bulunan silah ve mühimmatlara da el konuldu.