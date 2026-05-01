Son Mühür/ Osman Günden- Kent Belediye Çalışanları Sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle kutlama mesajı yayımladı.

Şehirlerin yükünü üstlenen, gece gündüz demeden çalışan belediye personelinin emeğine dikkat çekin açıklamada, toplum refahının temelini işçilerin oluşturduğu belirtildi.

Sendika yönetimi, yalnızca kutlama yapmakla sınırlı kalmayıp çalışma hayatındaki hak mücadelesinin de altını çizdi.

"1 Mayıs hak ettiği değeri görmesi için verilen mücadelenin simgesi"

Kent Belediye Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ahu Bezircilioğlu Adıgüzel, 1 Mayıs’ın bir bayram olmasının dışında taşıdığı anlamın altını çizerek,

"Emeğin değersizleştirildiği değil, hak ettiği saygıyı gördüğü bir düzen için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

1 Mayıs; sadece bir anma ve kutlama günü değil, aynı zamanda emeğin hak ettiği değeri görmesi için verilen mücadelenin simgesidir.

Bizler, tüm emekçilerin insanca yaşayabileceği, adil ve eşit bir çalışma hayatının mümkün olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Sendikanın Genel Mali Sekreteri, Çevre ve Yüksek Mühendisi Yakup Ateş ise belediye hizmetlerinin devamlılığında personelin üstlendiği rolün altını çizerek, "Emeğin olduğu her yerde üretim, üretimin olduğu her yerde gelecek vardır.

Belediyecilik hizmetleri başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği, emekçilerin özverili çalışmalarıyla mümkündür.

Emeğin onurunu korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve sosyal adaleti güçlendirmek adına mücadelemiz sürecektir.

Daha yaşanabilir kentler ve daha adil bir toplum için emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.