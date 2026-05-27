Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 27 Mayıs tahminlerine göre Batı ve Orta Akdeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Akdeniz’de Toroslar çevresinde, ayrıca Denizli, Osmaniye, Niğde, Kahramanmaraş, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Erzincan’ın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Aydın, Muğla, Trabzon ve Giresun’un iç kesimleriyle Afyonkarahisar ve Uşak’ın güneyi, Konya’nın batısı, Kayseri’nin güneyi, Ankara’nın kuzeyi, Bolu’nun güneyi ile Çankırı’nın kuzey ve batı ilçelerinde de yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Tahminlere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece yükselirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. İzmir'de bayramın ilk günü hava tahmini 27 Mayıs 2026 Güne parçalı ve az bulutlu başlayan İzmir'de, öğle saatlerinden itibaren hava aniden değişiyor ve iç kesimler yer yer çok bulutlu bir hal alıyor. Özellikle şehrin iç ilçelerinde öğleden sonra aniden bastıracak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden, bayram planı yapanların hazırlıksız yakalanmaması için şemsiyelerini yanına alması gerekiyor. İzmir ilçelerinde hava nasıl olacak? 27 Mayıs 2026 Aliağa: Parçalı bulutlu, en düşük 18 en yüksek 30 derece. Balçova: Parçalı bulutlu, en düşük 17 en yüksek 29 derece. Bayındır: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 14 en yüksek 34 derece. Bayraklı: Parçalı bulutlu, en düşük 18 en yüksek 31 derece. Bergama: Parçalı bulutlu, en düşük 16 en yüksek 30 derece. Beydağ: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 14 en yüksek 33 derece. Bornova: Parçalı bulutlu, en düşük 18 en yüksek 33 derece. Buca: Parçalı bulutlu, en düşük 17 en yüksek 31 derece. Çeşme: Parçalı bulutlu, en düşük 19 en yüksek 26 derece. Çiğli: Parçalı bulutlu, en düşük 17 en yüksek 30 derece. Dikili: Parçalı bulutlu, en düşük 16 en yüksek 28 derece. Foça: Parçalı bulutlu, en düşük 19 en yüksek 27 derece. Gaziemir: Parçalı bulutlu, en düşük 17 en yüksek 31 derece. Güzelbahçe: Parçalı bulutlu, en düşük 17 en yüksek 28 derece. Karabağlar: Parçalı bulutlu, en düşük 18 en yüksek 28 derece. Karaburun: Parçalı bulutlu, en düşük 18 en yüksek 28 derece. Karşıyaka: Parçalı bulutlu, en düşük 18 en yüksek 31 derece. Kemalpaşa: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 14 en yüksek 30 derece. Kınık: Parçalı bulutlu, en düşük 15 en yüksek 30 derece. Kiraz: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 13 en yüksek 32 derece. Menderes: Parçalı bulutlu, en düşük 15 en yüksek 32 derece. Menemen: Parçalı bulutlu, en düşük 17 en yüksek 32 derece. Narlıdere: Parçalı bulutlu, en düşük 17 en yüksek 27 derece. Ödemiş: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 15 en yüksek 32 derece. Seferihisar: Parçalı bulutlu, en düşük 18 en yüksek 30 derece. Selçuk: Parçalı bulutlu, en düşük 16 en yüksek 31 derece. Tire: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 16 en yüksek 35 derece. Torbalı: Parçalı bulutlu, en düşük 17 en yüksek 33 derece. Urla: Parçalı bulutlu, en düşük 19 en yüksek 29 derece.