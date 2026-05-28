İzmir Bayındır’da bayramın coşkusu ve huzuru resmi protokolü halkla aynı masada buluşturdu. İlçe sakinleri, Kurban Bayramı’nın ilk gününde geleneksel bayramlaşma töreni için Gani Bey Parkı’na akın etti. Geniş bir katılımla gerçekleşen buluşma, ilçedeki birlik ve beraberlik havasını bir kez daha pekiştirdi.

Gani Bey Parkı’nda kucaklaşma

Bayram sabahının hemen ardından başlayan programa Bayındır Kaymakamı Murat Mete ve Belediye Başkanı Davut Sakarsu ev sahipliği yaptı. İlçe protokolünün tam kadro yer aldığı törenin en değerli konukları ise hiç şüphesiz şehit aileleri ve gaziler oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği parkta, bayramın manevi iklimine yakışır cinsten, samimi anlar yaşandı. Tokalaşıldı, kucaklaşıldı. Küslükler yerini tebessüme bıraktı.

Protokol sahaya indi

Kaymakam Murat Mete, masaları tek tek gezerek ilçe sakinleriyle yakından ilgilendi. Vatandaşların taleplerini ve bayram dileklerini dinleyen Mete, Bayındır halkının bayramını şu sözlerle kutladı:

"Bayramlar, bizi biz yapan en güçlü bağlardır. Tüm ilçe başkanlarımızın, hemşerilerimizin ve özellikle bu vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımızın ailelerinin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlara birlikte ulaşmayı diliyorum."

Belediye Başkanı Davut Sakarsu da ilçe sakinleriyle uzun süre sohbet ederek, yerel yönetimin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

Şehit aileleri ve gaziler unutulmadı

Törenin en duygusal anları, vatan savunmasında can veren şehitlerin emanetleri ve gazilerle kurulan sohbetler sırasında yaşandı. Protokol üyeleri, kahramanların ailelerine hürmetlerini sunarken, ilçedeki dayanışma ruhunun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Bayramlaşma programı, çekilen hatıra fotoğrafları ve yapılan ikramların ardından iyi dileklerle son buldu. Kentte bayram huzuru hakim.

