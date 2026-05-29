Son Mühür- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 29 Mayıs Cuma günü bayramın üçüncü günü İzmir genelindeki birçok ilçede patlak veren şebeke ve elektrik arızaları nedeniyle acil kesintilere gitti. Arıza haritasına göre Seferihisar, Çiğli ve Bayındır’da binlerce vatandaş güne susuz başladı. Musluklar kurudu.

Seferihisar ve Çiğli'de ana boru patladı

Bugün İZSU'da yayınlanan güncel anlık verilere göre, Seferihisar Camikebir ve Hıdırlık mahalleleri sabah saatlerinde susuz kaldı. 11 Eylül Caddesi üzerinde meydana gelen büyük ana boru arızası nedeniyle ekipler bölgedeki vanaları kapattı. Yetkililer, sabah 08.00 ile 09.30 arasında yapılması planlanan onarım için sahada zamanla yarışıyor.

Benzer bir şebeke şoku da Çiğli’de yaşanıyor. Küçük Çiğli Mahallesi 8785/3 Sokak numara 44 önünde ana boru patladı. Bölge sayacını kapatmak zorunda kalan İZSU, sabah 08.29 ile 09.29 arasında yaklaşık bir saatlik zorunlu kesinti uyguluyor.

Çiğli'de elektrik çilesi, Bayındır'da çökme

Çiğli'deki sorunda ise tek problem şebeke patlaması değil. Atatürk, Esentepe ve İzkent mahallelerinde sabah 06.00’dan itibaren sular tamamen kesildi. GDZ Elektrik kaynaklı yaşanan bu arıza nedeniyle İZSU tesislerine enerji verilemiyor. Ekipler, kesintinin saat 10.00’a kadar süreceğini ve ardından şebekeye yeniden su pompalanacağını duyurdu.

En sıra dışı ve uzun süreli kesinti haberi ise Bayındır'dan geldi. Alanköy Mahallesi'nde yoğun yağışlar nedeniyle depo yolunda ciddi çökmeler meydana geldi. Yol ulaşıma kapanınca İZSU, bölgeye zorunlu olarak tankerlerle su sevkiyatı başlattı. Dün akşam 17.00'de başlayan ve bugün saat 12.00'ye kadar sürmesi beklenen tam 19 saatlik bu kesinti, mahalleliyi canından bezdirdi.