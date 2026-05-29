Son Mühür- Kurban Bayramı’nın başlamasıyla birlikte Bayındır’da kurulan pazarlarda yoğunluk yaşandı. Bayram geleneğini sürdürmek isteyen vatandaşlar, özellikle mezarlık ziyaretlerinde kullanılan mersin dallarına yoğun ilgi gösterdi. İlçede kurulan pazarlarda mersin bağları 50 TL’den satışa sunulurken, tezgahlarda hareketlilik gün boyu sürdü.

Bayram sabahından itibaren pazarlara gelen vatandaşlar hem bayram alışverişi yaptı hem de kabir ziyaretleri için hazırlıklarını tamamladı. Mezarlıklara dikilen ve bayram dönemlerinde sıkça tercih edilen mersin dalları, pazarların en çok rağbet gören ürünlerinden biri oldu. Satıcılar, özellikle öğle saatlerinden sonra yoğunluğun arttığını ve satışlardan memnun olduklarını ifade etti.

Bayındır’da her yıl sürdürülen bayram gelenekleri bu yıl da devam ederken, vatandaşların mezarlık bakımına gösterdiği hassasiyet dikkat çekti. İlçedeki pazarlarda oluşan kalabalık nedeniyle esnafın yüzü gülerken, bayram boyunca hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.

Manevi atmosfer yaşanıyor

Vatandaşlar ise hem yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek hem de bayramın manevi atmosferini yaşamak için mersin pazarlarına yoğun ilgi göstermeyi sürdürüyor.