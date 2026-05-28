Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için akşam saatlerini işaret ederek acil bir uyarı yayınladı. Gelen son radar ve uydu verilerine göre kentin kuzey ve doğu ilçelerini kuvvetli bir sağanak hattı vuracak. İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki saatlerde ani baskınlara yol açabileceğini duyurdu. Gökyüzü hareketli.

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat!

Son paylaşılan meteoroloji raporuna göre, alarm durumu özellikle 17:00 ile 20:00 saatleri arasını kapsıyor. Kısa süreli ama oldukça yoğun bir yağış kütlesi kentin üzerine doğru ilerliyor.

Yapılan uyarılara göre yerel olarak kuvvetli yağması beklenen bu sağanağın haritadaki iki ana bölgeyi doğrudan etkileyeceğini belirtti. Yağışın merkez üssü olacak ilçeler ise şunlar:

Kuzeyde: Bergama ve Kınık.

Doğuda: Tire, Bayındır, Kemalpaşa, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ.

Sarı alarm verildi: Risk listesi kabarık

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, hadisenin şiddetini "Kuvvetli" (metrekareye 21-50 kg arası yağış) olarak sınıflandırırken haritada bu bölgeleri sarı renkle, yani "Az Tehlikeli" koduyla işaretledi. Kent merkezindeki diğer ilçeler şimdilik tehlikesiz yeşil bölgede kalsa da ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmakta fayda var.

Sağanak dalgasıyla birlikte oluşabilecek muhtemel riskleri sıralayarak vatandaşı uyardı. Listede ani sel, su baskını, yerel yıldırım düşmesi ve dolu yağışı ilk sıralarda yer alıyor.

Trafik ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir

Akşam iş çıkışı saatine denk gelen bu hava muhalefeti, özellikle ana arterlerde ve çevre yollarında ciddi bir trafik yükü oluşturabilir. Yağış anında kuvvetli rüzgarın da etkili olacağını öngören uzmanlar, sürücülerin ve yayaların görüş mesafesinin düşebileceğini, ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini hatırlatıyor. Olumsuzluklara karşı yerel yönetimlerin ve afet ekiplerinin teyakkuzda olması gerekiyor.

