İzmir siyasetinin önemli isimlerinden, 24, 25, 26 ve 27. Dönem CHP Milletvekili Aytun Çıray, katıldığı bir televizyon programında ana muhalefet partisi CHP’de devam eden ‘mutlak butlan’ tartışmalarıyla ilgili dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ülke için önemine değinen Çıray, parti içindeki gelişmelerin sadece CHP’lileri değil; tüm cumhuriyetçi ve Atatürkçü kesimi yakından ilgilendirdiğine değindi. Yönetimin bir an önce kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini de savunan Çıray, aksinin telafisi zor zararlara yol açacağını belirtti.

“İyi muhalefet kendini tartıştırmaz”

“Cumhuriyet Halk Partisi, olmazsa olmaz bir partidir” sözleriyle açıklamalarda bulunan Çıray, “Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetin istinat duvarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi’nde olan biten her şey sadece Cumhuriyet Halk Partililerle ilgilendirmez. Cumhuriyet Halk Partisi olan biten her şey, tüm cumhuriyetçileri, Atatürkçüleri ve demokratları ilgilendirir. İstinat duvarı olması sebebiyle. Şimdi iyi bir muhalefet kendi tartıştırmaz, iktidarı tartıştırır. Ne yazık ki son gelişmelerle Türkiye'de hepimiz oturduk Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ve dışında olanları tartışıyoruz. Ama bu bizim kendi isteğimizle laf olsun diye yaptığımız bir tartışma değil. Bir ihtiyacın ortaya koyduğu bir tartışma. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetenler bugün kendilerine çekidüzen vermezlerse, bizim hepimizin arzu ettiği, hayal ettiği o yüzde 51'i yakalamak aşağı yukarı imkansız hale geldiği gibi, bu otoriter rejimin devamının sebebi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Çıray, “Şu andan itibaren birlik olunmazsa yüzde 51 zor bulunur. Bu Ekrem Bey'e çok zarar verir. Neler neler” mesajı verdi.